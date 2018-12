Genbrugspladser: Søndagsåbent lagt på køl

RINGKØBING-SKJERN: Der bliver ikke søndagsåbent på kommunens genbrugspladser; ikke i denne omgang i alt fald.

- Vi tror, vi kan få de affaldsmængder ind, vi skal, ved at udvide åbningstiden til hverdag, så vi har parkeret søndagsåbent, siger teknik- og miljøudvalgsformand John G. Christensen (S).

Han vil dog ikke helt udelukke, at søndagen kan komme i spil igen på et tidspunkt. Men på teknik- og miljøudvalgets møde forleden blev man enige om at fokusere på at ensrette åbningstiderne på alle pladser fra klokken 10 til 18 mandag til lørdag i starten af det nye år.

Muligheden for ubemandede pladser skal desuden analyseres nærmere i løbet af 2019.

I løbet af efteråret har der været flere drøftelser om åbningstider og struktur på genbrugsplads-området.

Den 23. oktober 2018 blev det besluttet at bevare den nuværende struktur - blandt andet indbefattet bevarelsen af genbrugspladsen i Skjern.

Det har dog været nødvendigt at tage endelig stilling til åbningstider og åbningsdage fra starten af 2019.