Genåbnet computer-butik klar med sit første lan-party

Ringkøbing: Er du blevet træt af at spille dine computerspil mutters alene på værelset, så er der nu en mulighed for at socialisere med andre spillelystne computerkyndige.

Den genåbnede computer- og elektronikbutik Vestlageret i Ringkøbing slår fredag den 14. september dørene op til sit første lanparty.

Butikken rykkede tidligere på måneden ud af sine 120 kvadratmeter på gågaden og vil nu indvie de 590 kvadratmeter kombineret butik, lager og en hal, der skal fungere som vært for lanparties.

Her får gamere i alle aldre muligheden for at mødes og dyste om præmier i Counter-Strike, League of Legends, det yderst populære Fortnite eller noget helt fjerde.

Deltagerne vil nemlig få mulighed for at beslutte, hvilke spil der skal spilles.

- Vi har fem præmier nu, men det er ikke besluttet, hvad det skal være for. Det afhænger af, hvilke spil deltagerne vil kæmpe i, siger butiksindehaver Lasse Sejr.

Præmiestørrelsen kan dog vokse, hvis deltagerantallet vokser, lyder det.

- Der er 17 tilmeldte i øjeblikket, og hvis der kommer 20, så bliver jeg meget glad. Jeg forventer ikke, at der kommer så mange her første gang, for folk skal lige vende sig til navnet og den nye lokation, men jeg vil håber, at vi indenfor et par år når 50-60 deltagere, siger Lasse Sejr.

Deltagerne skal selv medbringe computer og udstyr, men får mulighed for at købe mad og snacks undervejs, når der vil blive dystet i nogle af tidens mest populære spil.

Der vil være mulighed for tilmelding til og med fredag den 14. september. Prisen er 300 kroner for at deltage, og for yderligere 100 kroner får man to gange morgen- og aftensmad, lyder det.

Arrangementet løber fra fredag 14. september klokken 17 til søndag 16. september klokken 12.