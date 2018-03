Gejsten er stor forud for Gentænk Skjern

SKJERN: - Hvor mange steder er det lige, at man møder 30 ivrige mennesker, der er villige til at arbejde frivilligt i et halvt år, spørger ejendomsmægler og medindehaver af EDC i Skjern, Johnny Sørensen, om den oplevelse, han havde forleden.

Her var temaværterne for Gentænk Skjern samlet for lige at pudse de sidste detaljer af inden det store kick-off-møde, som holdes lørdag på Innovest.

Et arrangement, der skal få alle de gode ideer til fremtidens Skjern i blomstring, og som over det næste halve år skal blive til konkrete projekter.

Johnny Sørensen synes, det er spændende, at man selv kan få indflydelse på fremtiden for den by, man bor i, og han skal være temavært i den arbejdsgruppe, der skal tage sig af byens udseende og liv.

Udover at være med som borger er det også arbejdet som ejendomsmægler, der har fået ham med i projektet.

For hussalget hænger sammen med, hvordan byen opleves. En by med brunt papir i gamle butiksvinduer er ikke noget, der trækker købere til, og i en tid, hvor mange unge flytter til storbyerne for at studere, handler det om at få gjort noget, som får dem til at vende tilbage igen, når de har stiftet familie.

- Det er ikke nok, at forældrene bor her, så de kan hjælpe med børnepasningen. Der skal meget andet til, og her kan Gentænk Skjern være med, siger Johnny Sørensen, der er sikker på, at projektet bliver en succes.

- Muligheder har vi masser af med de kræfter, vi har. Meget kan lade sig gøre, vurderer Johnny Sørensen.

Lige så optimistisk er Peter Nygaard. Han skal være vært for temagruppen, der tager sig af det gode fritids- og foreningsliv.

- Jeg ser mange muligheder. Vi har en skøn by med den bedste natur lige uden for døren. Vi skal bare huske at fortælle om det, siger Peter Nygaard, der tidligere har været med i festugekomiteen.

Han slog til, så snart muligheden bød sig.

- Jeg synes, Gentænk Skjern er et virkelig godt projekt. Det handler om at finde de rigtig gode ideer, og min opgave er at være med til at gøre dem til færdige projekter. Det er meget spændende at være en del af, forklarer Peter Nygaard.