Gasflasker er et hælerhit

RINGKØBING-SKJERN: Sidste sommer blev der stjålet mange gasflasker fra butikker og byggemarkeder, og i år fortsætter tyverierne.

Alene i Midt- og Vestjyllands Politikreds er der i de seneste fire måneder stjålet ca. 300 flasker. Gasflaskerne er letomsættelige, så tyvene har en nem fortjeneste på andres bekostning.

Men det kan der sættes en stopper, hvis man sørger for at ikke at købe hælervarer.

Politiet opfordrer derfor til, at man køber sin gasflaske ved en autoriseret forhandler. På den måde risikerer man ikke at begå noget kriminelt ved at købe hælervarer eller at holde tyve i arbejde.

Privatpersoner kan have enkelte gasflasker til salg, uden at der er tale om noget kriminelt. Som køber skal man dog være særlig opmærksom på, at der kan være tale om hælervarer, hvis gasflaskerne er meget billige, og hvis sælgeren har mange gasflasker til salg, eksempelvis via flere annoncer.

Vær også opmærksom på, om afhentningsstedet virker mistænkeligt, og om sælgeren ikke vil oplyse, hvor flaskerne kommer fra.