Garvet tyv skal flere år i fængsel: Brød ind i 102 biler

39-årig mand fra Københavns-området har fået en dom på tre års fængsel for at bryde ind i biler på parkeringspladser tæt på strande, især langs den jyske vestkyst. Arkivfoto

Den 39-årige københavner blev dømt for 102 indbrud i biler, men var dog tiltalt for over 140 tilfælde.

VESTKYSTEN: 39-årige Ronnie Larsen fra Københavns-området har fået en dom på tre års fængsel for at bryde ind i biler på parkeringspladser tæt på strande, især langs den jyske vestkyst. Ronnie Larsen blev anholdt 6. september sidste år efter, at politiet havde fulgt efter ham fra Gammelgabvej nær Nørre Nebel og hele vejen op langs kysten til Odbjerg Strand ved Husby Klit, hvor han besøgte i alt ni parkeringspladser. Politiet var nemlig på sporet af den garvede indbrudstyv, som hen over den varme sommer havde været på gentagne indbrudsturneer, og som i øvrigt allerede var sigtet for en række lignende tyverier på samme strækning fra 2017. Ikke desto mindre fortsatte han sine ugerninger i 2018. Den 39-årige fik sin dom ved retten i Herning, hvor han var tiltalt for ikke færre end 146 lovovertrædelser, hvor af blot få forhold handlede om andre ting, såsom biltyveri og tyveri af nummerplader. De øvrige 142 forhold handlede om tyverier fra biler.

Indbrudsturneer Den 39-årige blev tiltalt flere indbrudsturneer langs vestkysten:20. april 2017: 8 tyverier



30. april 2017: 18 tyverier



16. maj 2018: 8 tyverier



27. juni 2018: 8 tyverier, som han blev frifundet for



24. juli 2018: 14 tyverier



25. juli 2018: 11 tyverier



2. august 2018: 3 tyverier



14. august 2018: 14 tyverier



22. august 2018: 8 tyverier



27. august 2018: 23 tyverier, som han blev frifundet for



1. september 2018: 5 tyverier



6. september 2018: 1 tyveri og 7 forsøg på tyveri, hvoraf han blev frifundet for samtlige forsøg.

havde selskab I april 2017 begik han 26 tyverier omkring Ulfborg, ved Søndervig, Hvide Sande og Nr. Nebel. Fremgangsmåde var at knuse en rude i en parkeret bil på en øde parkeringsplads og stjæle blandt andet computere, telefoner, kontanter, tøj, kameraer, tasker og hvad, der i øvrigt måtte være i bilerne. Af de mere kuriøse ting, som, manden stjal fra især udenlandske strandgæster, er en lærebog i sociologi, en skævbider og svømmefødder. Manden har bekendte i det nordlige Vestjylland, som han besøgte. Hans indbrudsture begyndte eller endte derfor oftest her. Han var også tiltalt for at have begået nogle af tyverier i selskab med en stadig ukendt gerningsmand.

Telemaster I 2018 begyndte tyverierne første gang 16. maj og fortsatte frem til anholdelsen i september. I alt 10 ture langs den jyske vestkyst blev det til. Han var desuden også en tur omkring Nykøbing Falster og den nordsjællandske kyst ved bl.a. Gilleleje i løbet af sommeren. Da politiet blev opmærksom på, at gerningsmanden kunne være den samme, som stod bag indbruddene i april 2017, begyndte de at holde øje med hvilke telefonmaster, som den 39-åriges telefon gik på. Oplysningerne parrede de desuden med de oplysninger, som var på mandens GPS, Derfor kunne efterforskerne tegne et mønster, der viste at manden oftest var i de områder, hvor tyverierne foregik. Telemasterne var da også et fældende bevis i retten, ligesom der var DNA-spor fra manden, som havde skåret sig på et tidspunkt, hvor han knuste en rude.

10 år bag tremmer Den 39-årige nægtede sig skyldig i 69 af forholdene, men erkendte resten. Domsmandsretten frifandt ham dog kun i 41 af anklagerne, hvor man mente, at beviserne var for svage til at dømme ham. Resten blev han dømt for, heriblandt 102 tilfælde af tyveri fra biler. Det er langt fra første gang, at den 39-årige mand er blevet fundet skyldig i tyveri. Han havde i forvejen seks domme bag sig, hvor han er blevet dømt for tyveri. Første gang var i 2008, og sidst var i 2016, hvilket har givet ham fængselsdomme på sammenlagt næsten ti år. Manden slap da heller ikke billigt denne gang. Dommeren mente, at tyverierne var af en særlig grov beskaffenhed på grund af det store omfang. Derfor kan den 39-årige se frem til endnu en fængselsdom, som denne gang lyder på tre års fængsel.

Erstatning venter Sagen slutter dog næppe der for den 39-årige mand. I anklageskriftet var værdien af de mange tyverier ikke gjort op endnu, ligesom ødelæggelserne på bilerne heller ikke er opgjort. Så manden kan med stor sandsynlighed se frem til et erstatningskrav af en gedigen størrelse fra de forsikringsselskaber, der har dækket tyverier for deres strandglade kunder.