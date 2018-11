Garvet politiker får comeback som gruppeformand

Ringkøbing-Skjern: Selv om byrådsmedlem Niels Rasmussen (SF) netop har haft sin sidste dag som folkeskolelærer, så har han ingen planer om at lade sig pensionere som politiker.

Fra årsskiftet bliver han sit partis nye gruppeformand - en post han overtager efter Pia Vestergaard, der gerne vil have mere tid til at passe sit kommende studie til socialrådgiver.

- Jeg brænder fortsat for politik og glæder mig til igen at blive gruppeformand, siger Niels Rasmussen, der har en fortid som gruppeformand for socialdemokraterne i Ringkøbing-Skjern.

Det er også planen, at Rasmussen skal overtage Pia Vestergaards plads i økonomiudvalget. Skiftet skal behandles på udvalgets næste møde.

Niels Rasmussen er en garvet politiker, som har været folkevalgt i mere end 30 år. Først i kommunalbestyrelsen i Egvad og siden i Ringkøbing-Skjern Byråd.

Han var socialdemokrat indtil 2010, hvor han nægtede at stemme for budgettet sammen med resten af sin gruppe. Det sendte ham en kort tur på udskiftningsbænken, hvor han var løsgænger, indtil han meldte sig ind i SF.

Han er i dag medlem af både social- og sundhedsudvalget og teknik- og miljøudvalget. Og hvis alt går efter planen, bliver han altså også en del af økonomiudvalget efter nytår.

Rasmussen er kendt som en terrier, der bider sig fast i de kommunale sager - til nogens fortrydelse og andres glæde. Innovationscentret i Skjern, mailsagen og sagen om det kommunale bredbåndsudbud er nogle af de emner, han har brugt meget tid på.