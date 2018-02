Gammelt pizzeria viger pladsen: Byhaven kommer når det bliver sommer

Det faldefærdige pizzeria rives ned, og snart får Tarm en grøn forbindelse gennem byen.

TARM: Når foråret kommer, bliver det med et farvel til den faldefærdige bygning på Storegade 50, hvor der tidlig var pizzeria. I stedet rykker havefolket ind for at plante træer, blomster, buske og anlægge en sti. - Så får vi den åbning, som skal forbinde det grønne område med hovedgaden. Visionen er at binde byen sammen, fortæller Lasse Nielsen fra Tarm Udviklingsforum (TUF), som står bag byforskønnelsen. Det betyder blandt andet, at Søndermarken får en dejlig nabohave, og at onsdagskræmmerne får mulighed for at sætte boder langs stien i byparken, så turister og andre bliver ledt op til byens butikker. Faktisk bliver haven, der får navnet Ejner Melballes have, åben for alle.

Ejner Melballes Have Tarm Udviklingsforum (TUF) købte Storegade 50 med en klækkelig rabat, som var betinget af, at byhaven bliver opkaldt efter Ejner Melballe.Den tanke var TUF med på, da Ejner Melballes var et kendt ansigt i Tarm. Han var indehaver af Guld, Sølv, Ure & Optik, som lå på hjørnet af Storegade og Skolegade.

Kommunen river ned 1. juli købte TUF ejendommen på Storegade 50, der har skæmmet hovedgaden. Siden har foreningen arbejdet for at få lov til at vælte bygningen, der også huser et par lejemål. - Det har taget lang tid at få godkendt skødet, fordi ejendommen er godkendt til både bolig og erhverv, så vi skulle en tur omkring Erhvervsstyrelsen, forklarer Lasse Nielsen. Samtidig er det faldet på plads, at det er Ringkøbing-Skjern Kommune, som står for og betaler for nedrivningen af huset i henhold til byfornyelsesloven. Det sker i april eller maj. - Så regner vi med, at vi kan komme i gang med haven til sommer, siger Lasse Nielsen.