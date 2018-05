Gammel ferskvandstank bliver til grønt åndehul for Skjernborgerne

Kort om vandhaverne

I januar 2018 deltog 120 Skjern-borgere i et offentligt møde, hvor en projektgruppe fremlagde idéen om at etablere Vandhaverne i Skjern.Under det grønne område langs Grønningen ligger Ringkøbing-Skjern Forsynings gamle ferskvandstank. Planen er at åbne den 38 meter store tank og blotlægge de omkring 50 søjler, der er tre meter høje. Der skal etableres en trappe ned til det grundvand, som vil stå i bunden af tanken.



Udover vandtanken er det planen at etablere en skulpturhave og en vandlegeplads.



De tre grønne rum er tænkt som centrum for oplevelse og fordybelse. Der vil være en naturlig synergi med Den Grønne Korridor, som allerede er etableret.



Det vil koste 3,5 millioner kroner at etablere Vandhaverne. Med de 450.000 kroner fra kommunens vækstpulje har projektet allerede samlet næsten 1,2 millioner kroner.



Målet er at indvie Vandhaverne i sommeren 2019.