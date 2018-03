Metalmedlemmer her i kommunen dør i en gennemsnitsalder af kun 70; ni år tidligere end for mænd i Region Midt.

- Heldigvis er arbejdsmiljøet i dag langt bedre; på den typiske metalvirksomhed er det lige så godt som på en hvilken som helst anden arbejdsplads. Men tallene siger også noget om, hvor vigtigt, det er, at vi tager vare på os selv og tænker os om i forhold til arbejdsmiljøet, siger Helge Albertsen.

- Det er de store årgange, der nu er blevet gamle - dem, der arbejdede mange år i et dårligt arbejdsmiljø, siger han.

Til Dagbladet siger Helge Albertsen, at det først og fremmest er "fortidens synder", der kræver sin pris.

- Siden sidst er 12 af vore medlemmer afgået ved døden. Deres gennemsnitslevealder blev kun 70 år - ni år tidligere end for mænd i Region Midt, sagde han.

Traditionen tro indledte han generalforsamlingen med at mindes de kolleger, der i årets løb var døde.

RINGKØBING: Gamle smede dør alt for tidligt!

Metal Skjern-Ringkøbing har i alt 2101 medlemmer, hvilket er 25 mere end for et år siden.Afdelingens ledighed ligger i februar 2018 på 1,8 procent. Det er det samme som for et år siden. 37 medlemmer er berørt af arbejdsløshed. På landsplan er arbejdsløsheden for Metalmedlemmer til sammenligning 2,6 procent.

Bekymret formand

Og selv om arbejdsmiljøet på metalarbejdspladser i dag dårligt kan sammenlignes med, hvordan forholdene var for en generation eller to siden, finder han anledning til at råbe vagt i gevær:

- Min store bekymring er køle-smøremidler, siger han.

- De er udbredt på alle maskinfabrikker, og vi ved, at nogle får så voldsom eksem af at bruge dem, at de må forlade arbejdet.

- Men når man puster emner med luft på fabrikkerne, fyldes luften med forstøvet køle-smøremiddel; hvordan det påvirker luftvejene, ved vi ikke så meget om endnu, men jeg kan godt frygte, at der bliver en regning at betale om nogle år.

Helge Albertsen håber, at der kommer mere fokus på netop den sundhedsmæssige virkning af køle-smøremidler, og inden så længe står den lokale Metalafdeling bag et arbejdspladsmøde om emnet.

- vi skal have gang i debatten, både nær det handler om eksem og om de mulige følger af at få forstøvede køle-smøremidler i lungerne, siger han.