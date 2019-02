"Gamle" medlemmer koster dyrt: Omstridt tilskudsregel bliver ophævet

Efter en langvarig proces har Ringkøbing-Skjern Kommune netop besluttet at ophæve den såkaldte 25-års-regel, der bruges til at udregne størrelsen på tilskud til idrætsforeninger.

Den form for alderdifferentiering skal dog være slut nu. Et enigt kultur- og fritidsudvalg besluttede onsdag på et møde, at 25-års-reglen skal afskaffes.

Således kan foreninger, hvor mere end halvdelen er under 25 år, få dækket 68 procent at sine udgifter til lokaler, mens tilskuddet trinvist falder til 20 procent, hvis under en fjerdedel af medlemmerne er unge.

Det skyldes 25-års-reglen, som betyder, at jo flere medlemmer under 25 år en forening har, desto højere er det lokaletilskud, der bliver tildelt fra kommunen.

Ringkøbing-Skjern: Det har været en god ide for idrætsforeningerne rundt om i kommunen at få så mange unge mennesker som muligt på medlemslisterne - om ikke andet så af økonomiske grunde.

Folkeoplysningsloven giver kommunerne mulighed for at nedsætte foreningens lokaletilskud forholdsmæssigt ud fra andelen af medlemmer over 25 år. I Ringkøbing-Skjern Kommune ser reglerne sådan ud:Hvis flere end 50% af foreningens medlemmer er under 25 år, får foreningen godtgjort 68% af lokaleudgifterne. Hvis mellem 25 og 50% af medlemmerne er under 25 år, får foreningen godtgjort 40% af lokaleudgifterne. Hvis færre end 25% af medlemmer er under 25 år, får foreningen godtgjort 20% af lokaleudgifterne.

Hver fjerde får laveste tilskud

25-års-reglen er en del af Folkeoplysningsloven, og det har været frivilligt for de enkelte kommuner, om man ville indføre reglen. Det har 75 kommuner foruden Ringkøbing-Skjern benyttet sig af.

Tal fra kommunen viser, at 211 foreninger i Ringkøbing-Skjern i 2017 modtog lokaltilskud.

Af dem modtog to tredjedele det høje tilskud på 68 procent af lokaleudgifterne. Hver tiende forening fik 40 procent i tilskud for at have mellem 25 og 50 procent medlemmer under 25 år, og knap hver fjerde forening fik blot 20 procent af lokaleudgifterne dækket, fordi de havde for mange medlemmer over 25 år.

25-års-reglen har frustreret mange foreninger og fået nogle til at gøre krumspring for at omgå den.

Da reglen blev indført i 2014, stod Troldhede IF til at miste 140.000 kroner i tilskud om året, og derfor delte foreningen sig op i to; en forening for unge medlemmer, hvor man kunne få fuldt tilskud, og en for ældre, hvor tilskuddet var lavt.

På den måde tabte Troldhede IF ikke så meget i tilskud, men det betød samtidig, at der skulle findes dobbelt så mange frivillige til blandt andet at udgøre bestyrelserne.