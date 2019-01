Gamle læger jagter ungt blod: tog på speeddates

10 lokale lægehuse inviterede torsdag aften på charmeoffensiv for at lokke unge læger til egnen.

Ringkøbing-Skjern: En pagaj, en fisk i træ og et stort byskilt. Praktiserende læge Flemming Gade gjorde sit til at gøre sig interessant. For ligesom ni andre lokale lægehuse deltog han torsdag i speeddates - den professionelle af slagsen, altså. Det lokale lægelaug i Ringkøbing-Skjern inviterede unge læger ind til at høre nærmere om de forskellige private praksisser her på egnen. Flemming Gade har siden 2010 været selvstændig læge i Hvide Sande og har to ansatte, men nu søger han efter en partner i praksissen. Med sig til havde han torsdag en tablet, hvor et billedshow viste, hvad de unger læger kunne forvente sig af livet i Hvide Sande. Billederne viste alt fra en patients hugormebid til en fællesudflugt med kollegaerne, hvor lægerne havde kastet sig ud i bølgerne på surfbræt. - Jeg vil gerne sælge til de unge læger, at hverdagen varierer meget, fordi vi har så mange turister. Så det er ikke den samme trummerum, man ender i. Om sommeren har vi både hugormebid, folk med solstik og folk med surfskader, siger Flemming Gade.

Det er købers marked, og vi skal prøve at vise, vi har noget interessant for de unge. Det er dem, der har fat i den lange ende, og på sådan en aften skal de høre, om vi er interessante. Mette Lildholdt, læge og medejer, Lægehuset Videbæk

Foto: Jørgen kirk Flemming Gade med lægepraksis i Hvide Sande gjorde torsdag sit til at vise byen og lægehuset frem for kommende læger. Foto: Jørgen Kirk

Generationsskifte kan give problemer Hvide Sande-lægen repræsenterede 1 af de i alt 10 lokale lægehuse, som torsdag i Videbæk forsøgte at gøre sig til over for de læger, der inden for de næste par år bliver færdiguddannede i almen medicin. Foruden lægehusenes egen interesse i at vise sig som gode arbejdspladser, vil Ringkøbing-Skjern Lægelaug samlet set også gerne gøre op med lægemanglen i området. For selvom lægerne i Ringkøbing-Skjern i gennemsnit har færre patienter per læge, end man ser på landsplan, kan den høje alder hos visse læger i området skabe udfordringer fremover, når der skal ske et generationsskifte. I Videbæk er der tre læger i lægehuset. De to er 63 år og nærmer sig derfor pension. - Hvis der kommer en for at købe nu, kan jeg gå fra, men ellers er det planen, jeg bliver, til jeg runder 65, siger Torben Jørgensen. Om halvandet år rammer han de 65 år. Når nu to Videbæk-læger inden for få år skal stoppe, betyder arrangementer såsom speeddating meget for lægehuset. Det mener Mette Lildholdt, som er den yngste læge i Læsehuset Videbæk med sine 49 år. - Det er købers marked, og vi skal prøve at vise, vi har noget interessant for de unge. Det er dem, der har fat i den lange ende, og på sådan en aften skal de høre, om vi er interessante, siger Mette Lildholdt. Selvom halvandet år kan lyde af meget, når man skal finde en ny læge, er det snarere meget tæt på, mener hun og Torben Jørgensen. Hvis en læge skal købe sig ind i praksis, kan det være en stor beslutning for især en ung læge. Det er ikke bare noget, man hurtigt kan prøve af som et almindeligt arbejde. Og uanset hvad skal man igennem en prøveperiode og sluses ind.

Fra Tyskland til Tarm Kunsten at vælge det rigtige sted at slå sig ned som familielæge er også noget, som den 31-årige Nora Streubühr er opmærksom på. Hun bliver færdiguddannet om tre år; først og fremmest satser hun på vikartjanser i begyndelsen, så hun kan danne sig et overblik over mulighederne, inden hun slår til. - Jeg ved ikke helt endnu, hvad jeg synes om tanken om at købe mig ind i en praksis. Det virker delvist grænseoverskridende. Nu må vi se, siger hun. Uddannelseslægen er i gang med sin specialisering som læge i almen medicin. Hun har som en del af uddannelsen arbejdet både i lægehus i Skjern og Tarm, hvor hun bor nu. Oprindelig er hun fra Tyskland, men har boet i Danmark siden 2010. Vestjylland er noget helt andet end industrimekkaet Ruhr i Tyskland, hvor hun voksede op. Det passer hende mere end fint ikke længere at skulle sidde i lange bilkøer. - Jeg synes, Ringkøbing-Skjern er et meget fint og flot område. Der er flot natur, og det er dejligt. Jeg kunne godt finde på at blive, siger Nora Streubühr. Hun hørte om speeddating gennem et Facebook-netværk for unge læger i Ringkøbing-Skjern. Herning og Holstebro, hvor hun nu er under uddannelse på sygehuset, har holdt lignende arrangementer, men det var kun Ringkøbing-Skjerns tilbud, som fik hende til at møde op. - Jeg tror, jeg skal lidt længere ud på landet end Herning og Holstebro, siger Nora Streubühr.