Det musikalske indslag ved 'mini-folkemødet' er nu fundet, der bliver noget for både unge som ældre, når Danmark Dejligst i Naturens Rige løber af staben den 25. maj i Hvide Sande.

Hvide Sande: Lørdag 25. maj er dagen, hvor det er Hvide Sandes tur til at byde en omgang af mini-folkemødet med titlen 'Danmark Dejligst i Naturens Rige'. Konceptet er som sidste år, hvor det foregik på Bundsbæk Mølle, at gå sammen i lokalområdet om at skabe aktiviteter og oplevelser for alle. Sidste år kunne man sige goddag til omkring 1500 gæster, men i år skal der helst komme flere til. - Denne gang ligger vi jo i en by, så jeg satser på, at vi har mindst 2500 gæster i år. Men der er plads til uendeligt mange flere, siger formand for Danmark Dejligst i Naturens Rige (DDNR), Carsten Skov.

Danmark Dejligst i Naturens Rige i 2019 Programmet for Danmark Dejligst i Naturens Rige i 2019 ser sådan ud:Store Ude-Scene:



Kl. 14 - 14.10: Åbningstale



14.10 - 14.30: Fællessang



14.30 - 16: Lokale bands



16 - 16.30: Vokal Vest



16.30 - 17: Ringkøbing Garden



17 - 17.30: Karen Kousgaard



18 - 19: Tamra Rosanes



19.30 - 20.30: Jokeren



21 - 22: Back to Back



Lille Inde-Scene:



Kl. 15 - 15.45: Debat: Mindre Ulighed



17 - 17.45: Debat: Bæredygtig Energi/ Klimaindsats



19 - 20: Karen Kousgaard



20 - 21: Lokalt band



21 - 22: Den Skaldede Advokat



Aktiviteter fra 14-18:



Musikprogrammet på plads Derfor har man arrangeret musik, debat og forskellige aktiviteter for børn og unge i form af blandt andet boldspil og madlavning over bål. På den Store Ude-Scene vil lokale musikere som sangeren Karen Kousgaard, Vokal Vest og Ringkøbinggarden stå for lydtapetet sammen med deres mere kendte kollegaer i form af rapperen Jokeren, den danske popgruppe Back to Back og country-musiker Tamra Rosanes, som hver optræder én time. Selvom de tre kendte musikere må kigge sig over skulderen for at finde sine storhedstider, så er det ikke noget, der bekymrer formand for foreningen DDNR Carsten Skov. - Vi har valgt at sige, at vi ikke vil bruge enormt mange penge på musikken, for det er kun en lille del af arrangementet, siger Carsten Skov og forklarer, at 80 procent af overskuddet går til de foreninger, som har hjulpet med at stille arrangementet på benene. - Vi har også politiske debatter og hele foreningsområdet med, så derfor skal musikken kun danne en hyggelig baggrundskulisse. Folk skal gerne komme på grund af de ting, der foregår, ikke nødvendigvis kun på grund af musikken, siger Carsten Skov.

Mulighed for politik og debat Parallelt med de musikalske indslag er der derfor mulighed for at få en snak med lokale byrådspolitikere, som vil opholde sig i et politisk debattelt. På den Lille Inde-Scene kan man tidligt om eftermiddagen deltage i debatter indenfor tre af FNs 17 verdensmål, som rådgivningscentret Frivillig Vest har udvalgt. Temaerne er 'mindre ulighed' og 'bæredygtig energi/klimaindsats'. - Der bliver nedsat et debatpanel, som i den ene debat taler om ulighed og lighed i vores samfund. Et andet panel bliver nedsat til den anden debat, som handler om energi og miljø. Her vil den danske elbilforening være med i debatten, siger Carsten Skov og forklarer, at de endelige aftaler med paneldeltagerne vil blive præsenteret på DDNRs Facebookside. Det samlede program for arrangementet, der finder sted lørdag 25. maj, vil blive endeligt offentliggjort fredag den 10. maj under KulturTagene i Tarm, hvor der vil være mulighed for en fyraftensøl og en grillpølse til tonerne fra halvdelen af Volf Duo; Henrik Volf. I samme anledning vil datoen for næste års udgave af Danmark Dejligst i Naturens Rige blive offentliggjort; Det skal nemlig foregå i Tarm.