Det er i disse dage 50 år siden, at udgiften rådhusbyggeriet i Ringkøbing blev offentliggjort. Her er forhistorien om den markante millionbygning ved fjorden - en historie, som rummer et hemmeligt notat, en borgmesterlig skideballe, protestunderskrifter fra 1050 vrede Ringkøbing-borgere og en glad arkitekt, der sneg et bibliotek med ind i byggeriet.