Gamle Dage Ekstra: En høstdag i engene

To lokalhistorikere fra Stadil, P. Storgaard Pedersen og Peder Jensen, fik deres livs virke i Hee og Ringkøbing. De kom begge fra Opstrup.

Men i 1865 overtog hans far fødegården Vildkjærgård, Bjerregårdvej 36, Opstrup. Efter drengeår og ungdomsår i Stadil startede han som 17-årig på Schmidts Seminarium i København.

RINGKØBING/STADIL: To af de fremmeste lokalhistorikere på Ringkøbing-egnen i 1900-årene kom fra Stadil. Det var P. Storgaard Pedersen (1861-1931) og Peder Jensen (1871-1964). De bidrog begge med utallige artikler og kronikker om lokalhistoriske emner i Ringkjøbing Amts Dagblad og Hardsyssels Aarbog.

Lokalhistorikeren Peder Jensen med sin familie. Han var træhandler i Ringkøbing fra 1896 til 1940. Startede i Nygade 14, hvor også blikkenslager Wiese og skomager Baden havde værksted. Senere flyttede han til Nygade 27, hvor han ud over træhandelen også solgte frugt.

Det er righoldigt og særdeles omfattende. Så hvis man er interesseret i samfundsforholdene, livsvilkårene og personerne på Ringkøbing-egnen langt tilbage i tiden, kan det anbefales at læse Peder Jensens håndskrevne beretninger. I det følgende gengives en enkelt af dem.

Peder Jensens artikler blev i mange år opbevaret af sønnen, lærer Olav Jensen, Sønderborg, og ved dennes død blev materialet overdraget til Stadil Lokalhistoriske Arkiv. Siden er det videregivet til Museet i Ringkøbing, som venligst har stillet materialet til rådighed for nærværende artikel.

Tre år senere skrev han den store kronik-serie "For et hundrede år siden" - bestående af i alt seks kronikker.

Han lærte at lave træsko, hvorefter han købte en mindre forretningsejendom i Nygade i Ringkøbing. Her drev han frem til sin pensionering i 1941 en velbesøgt træsko-handel. Om sommeren solgte han desuden frugt og grøntsager. Det fortælles, at han var den første handlende i Ringkøbing, som udstillede sine varer uden for forretningen i sommertiden. Han var medstifter af Ringkjøbing Valgmenighed og dens formand i en lang årrække.

I soldater-tiden mistede han det ene ben og levede resten af livet med et træben.

En dag i engene

Nu er vi i juli måned. Klokken er kun 2, da der bliver kaldt på en søvnig dreng, som gnider øjnene. Men rask kommer han ud af sengen. Han ved, hvad det gælder. Klæderne på, og så ud til vandtruget i kostalden - lige uden for staldkammerets dør - for at få ansigtet vasket. Sæbe bruges ikke.

Det er endnu halvmørkt, men raskt går det ind til bordet, hvor der først er plukfisk og bagefter kold surgrød i kogt mælk. Når en god portion er gledet ned, er alle mætte og færdige til den lange køretur.

Høstvognen med leerne og riverne står i gården og venter. Snart er hestene spændt for, og vognen ruller ud af porten med far som kusk. De øvrige er karlen, pigen, vor daglejer og mig.

Vi følger vejen mod syd - forbi Nygård, Dalsgård, Stadil Mølle i Fuglbjerg og videre mod syd til målet: Æ Sønderenge - også kaldet Halkjær.

Natten kunne være kølig, og skravvognen ikke blød som en nutidsbil at sidde på. Søvnen er også dårligt nok gnedet af øjnene. Men når vi kom ud i engene, høres léens klang i det dugvåde græs. Og så de store vidder - over alt omgivet af rørskovene. Da kommer vi alle i godt humør. Nu er vi helt vågne. Vi oplever solopgangen. Der skabes minder for barnesindet.

Alt er dugvådt og morgenfriskt. Den store engflade ligger, som den fra naturens hånd blev afleveret til egnens beboere. Alt ånder i stilhed. I det fjerne ses en ræv.

Nu holder vognen i vor eng - cirka 1 mil fra hjemmet. Hestene spændes fra og tøjres i nærheden af vognen. Her er foder nok til dem. Mændene har fattet hver sin hølé. Pigen og jeg bevæbnes med river.

Arbejdet begynder. Græsset lægges i brede skår, som pigen og jeg må fordele i et jævnt lag over engen. Vi "river af", så græsset hurtigere kan "vejres", og for at karlen i næste "skår" bedre kan tage græsset helt til bunden.

Det er behageligt at arbejde, mens græsset er vådt, og luften morgenfrisk. Næppe er vi begyndt, før solen hæver sig i øst. Den går sin gang, og vi passer vort arbejde.

Efter første omgang standser vi ved vognen. Øldunken kommer frem. Den går fra mund til mund, og hver drikker, som han har lyst og trang. Alle får en kringle eller en af småkagerne.

Samtalen går mellem mændene i nogle minutter. Men snart svinges léerne igen, indtil vi atter når vognen og forfriskes med øl og småkager.

Efter cirka 3 timers arbejdstid er det spisetid. Vi lejrer os i græsset i læ af vognen, der er væltet for at værne os mod vinden, som kommer strygende ind over engene ude fra havet i vest. Lejrlivet i læ af vognen krydres ofte med skæmt og vittigheder. Humøret er godt.

Indholdet af vognskrinet undersøges. Der er rigeligt af brød, smør, kød og pølse samt mælk og øl - og til mændene en flaske brændevin.

Når maden er fortæret, bliver mændene liggende i rolig samtale for at hvile lemmerne. Så fortsætter arbejdet til hen mod middag - med små afbrydelser med øldrikning og småkager.

Der spises tre gange. Spisesedlen er den samme hver gang. Men til middag finder pigen dog gerne lidt ekstra - kolde æbleskiver, en skål med kold grød, eller hvad madmor har hittet på at overraske os med. Kogte æg er altid med. Og appetitten er god.

Nu kommer den lange middagssøvn - til erstatning for, at vi blev purret ud tidligt i morges. Snart lyder de voksnes lange, pustende åndedrag, og en styrkende søvn giver nye kræfter.

Kun jeg kan ikke sove. Alt her ude i naturen er så nyt. Alt er så stille.

Inden arbejdet kan begynde igen, må riverne efterses, og léerne "håres" - det vil sige bankes skarpe i æggen. Derefter fortsætter arbejdet, indtil de 3 tønder land er slået. Og klokken 5-6 er vi færdige.

Hjemme igen får vi får vi en kop kaffe. Leerne bliver håret, og riverne repareret. Imens er middagsmaden færdig - ekstra god efter sådan en tur i engene.

Nogen dage senere rives engene, og stakkene sættes. Vi sørger altid for, at stakkene bliver lige store af hensyn til delingen af høet. Hver ejer får lige mange stakke, og hvilken gruppe, der tilfalder den enkelte, afgøres ved lodtrækning.

Fra den dag ophører fællesskabet om arbejdet. Hver gårdejer kører sine stakke hjem, når det passer ind i gårdens arbejdsplan.

De dage gav minder. Ingen, der har oplevet solopgangen over en dugvåd eng, glemmer den.