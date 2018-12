Gamle Dage Ekstra: Blå blink på Ringkøbing-egnen

RINGKØBING: Falcks Redningskorps er ganske givet den mest kendte virksomhed på egnen. Alle har set et Falck-køretøj drøne afsted med udrykningshornet slået til. Og de fleste friske drenge har på et tidspunkt drømt om at sidde bag rattet i ambulancen, kranvognen eller brandbilen - og deltage aktivt i redningsarbejdet, hvadenten det gjaldt mennesker eller dyr; eller genstande, som var ved at gå tabt.

Falck-medarbejderne

Desuden har vi opfordret tre lokale Falck-folk til berette om fornøjelige tildragelser, som har gjort indtryk på dem i deres karriere på stationen i Ringkøbing. Det er Henning Busk Jensen, ansat hos redningskorpset siden 1984, Hans Agger, ansat i perioden 1966-2004 og Gunnar Sangill, ansat i perioden 1961-1993.

De har alle deltaget i dramatiske og meget alvorlige redningsaktioner, eksempelvis i forbindelse med brande og trafikulykker. Men i denne artikel handler det om de mere fornøjelige og usædvanlige tildragelser.

Således modtog man i begyndelsen af 1970'erne et opkald fra en Holmsland-familie, som havde fået motorstop i deres Audi på Ringvejen ved Holstebro. Her holdt manden og konen med deres børn. De kontaktede Falck-stationen i Ringkøbing, og en ladvogn med kabine blev sendt til Holstebro efter familien. Audien blev afleveret ved værkstedet i Ringkøbing og familien ved bopælen på Holmsland. Få minutter senere ringede manden til Falck-stationen og forklarede, at man savnede den yngste af børnene, en 2½-årig dreng. Ingen havde tilsyneladende set drengen, efter at familien havde forladt Audien. På Falck-stationen i Ringkøbing havde man dybe rynker i panden og overvejede at foranstalte en større eftersøgning i Holstebro. Men så sagde en af redderne: "Jeg smutter lige om og tjekker Audien". Og ganske rigtigt - på bunden af bilen lå drengen og snorkede, så det kunne høres langt væk...

En vinterdag med forrygende snevejr indløb der alarm fra kursusskolen i Hoverdal. En mand var blevet bidt af en hugorm i halsen. Falck måtte rekvirere en PMV (pansret mandskabsvogn) fra kasernen i Holstebro for at komme igennem snedriverne. Manden blev ført til sygehuset i Ringkøbing og derfra videre til Århus. Under hele transporten sad læge Bøje Jensen ved hans side med en operationskniv - parat til at åbne luftrøret, hvis hævelserne i halsregionen skulle hindre vejrtrækningen. Det blev dog ikke nødvendigt at tage så drastiske midler i brug - og manden slap fra uheldet uden mén. Baggrunden for den usædvanlige situation var, at man på kursusskolen var kommet til grave et større antal hugorme ud af deres hi. Og nu stod de opbevaret i en kasse inde på skolen. Under en ophedet diskussion mellem nogle af kursisterne, havde en af dem pludselig grebet en hugorm fra kassen og kastet den i hovedet på en af de andre, som fik et bid i halsen...

Falck hyres jo jævnligt til overvågningsopgaver. Således blev man en sommerdag i 1983 bedt om at stille med en ambulance og nødvendigt redningsudstyr på Torvet i Ringkøbing. Her skulle intet mindre end verdens-premiere på et makabert nummer løbe af stabelen. Entertaineren Salamandre ville tage ophold i en kiste, som derefter skulle saves midt igenem med en stor motorsav. "Arrangementet blev kørt i stilling, og vi var da også temmelig urolige, for det hele så lidt amatøragtigt ud", fortæller Falck-folkene. "Men netop som de satte motorsaven til trækisten med Salamandre, røg strømmen. En sikring var sprunget. Ved næste forsøg brændte motorsaven sammen. Det virkede totalt komisk. Her sluttede verdenspremieren, og vi forlod Torvet.".

En dag tilbage i 1970'erne ringer politiet til Falck og gør opmærksom på, at folk på Fjordstien i Ringkøbing har observeret en svane, som har jaget hovedet igennem en konservesdåse og ikke kan befri sig selv. Man anmoder om, at Falck afliver svanen. En af redderne henter sit jagtgevær og sine vaders og arriverer til Fjordstien i området neden for Fjordallé. Han vader ud på skudhold og nedlægger den uheldige svane. Ved nærmere eftersyn viser det sig imidlertid, at "konservesdåsen" er en avanceret form for ringmærkning. Falck-redderen slæber svanen med i land og må stikke den efterhånden talrige tilskuerskare en tåget forklaring om sit forehavende. Derefter ruller han op til politistationen og smider svanen på bordet. Vagthavende tager sig til hovedet. Gode råd er dyre. Men han får en god idé: "Tag den med hjem og grav den ned i haven", siger han til Falck-manden. Som sagt så gjort. "Det ærgrer mig, at jeg ikke pillede ringmærkningen af, inden jeg gravede svanen ned, konstaterer Falck-manden. Jeg har siden forsøgt at finde svanen, men det er aldrig lykkedes.

Falck-mandskabet er også i nogle tilfælde blevet udsat for, at en redningsaktion fik et utilsigtet eftersmæk. Således blev de en dag kaldt ud til en gård, hvor en kattekilling var kravlet ind i vaskemaskinen, og folkene på gården havde opgivet at få den ud. Redderne prøvede efter bedste evne, men måtte konstatere, at de var nødt til at skille vaskemaskinen totalt. Redningsaktionen lykkedes, og man var klar til at køre hjem, da gårdejeren konstaterede: "Vaskemaskinen skal lige samles igen, inden I tager af sted".

I en anden situation havde et kreatur på Holmsland forvildet sig langt ud på Ringkøbing Fjord. Det viste sig, at dyret var blevet filtret ind i et garn, så man måtte slæbe det hele i land. Her stod en meget vred fisker, som forlangte erstatning for det ødelagte garn. "Jo, men vi var tilkaldt for at redde dyret", forsvarede redderne sig. "Jeg har sat garn efter fisk og ikke efter kreaturer, så jeg vil have erstatning", konstaterede fiskeren. Og det fik han så.

I en tredie situation skulle en af Falck-folkene til brandøvelse i Stauning. I Algade kørte han over et bump, men bemærkede ikke, at låsen på en brandslange derved slog fra. Den famøse brandslange blev stille og roligt "lagt ud" på Kongevejen og Vellingvej i cirka 1 kilometers længde. Når nøden er størst, er hjælpen som bekendt nærmest. Således også i dette tilfælde, hvor Falck-redderen slog et slag inden for i Vesterhavs-Hallen og fik fat i en flok unge mennesker, som beredvilligt hjalp til med slange-oprulningen.

De tre Falck-medarbejdere kan berette om mange hændelser tilbage i tiden. Om afhentning og indlæggelse af forkerte patienter, om en utilsigtet juletur samen med en ældre dame i toget, om aflivningen af forkerte kreaturer, om lastbil- og buskørsel på den smalle cementbro til Hindø i Stadil Fjord, om "pingviner" på stranden ved Søndervig, om kørsel med kælvende køer til kejsersnit hos dyrlægen, og meget meget mere.