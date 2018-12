Gamle Dage Ekstra: At være typograflærling i Ringkøbing for 60 år siden

M. Lundsgaard, der boede i et af Mellemgades allermindste huse over for pensionatet, har malet dette billede af nr. 15. Til høje skimter man huset, hvor Thøgersen og senere fru Toft boede.

En beretning om arbejdslivet på Dagbladet, livet som beboer på pensionatet Mellemgade 15 - og hvad den gamle købstad ellers kunne byde på...

RINGKØBING: Ved middagstid mandag den 31. marts 1958 stod min far og jeg uden for Niels Andersens købmandsforretning i Stadil. Vi ventede på Vedersø-Ringkøbing rutebilen. Og vi var i vores pæne tøj, for min far skulle aflevere mig i Ringkøbing, hvor jeg havde fået en læreplads som typograf på Ringkjøbing Amts Dagblad og skulle starte tirsdag den 1. april. En lidt ældre pige - en bekendt fra nabolaget - forhørte sig nysgerrigt om vores ærinde i byen, og hendes umiddelbare kommentar var: Det er vel nok spændende. Jeg var dog lidt trykket af situationen, så først mange år senere kunne jeg se det spændende i vort forehavende. Den gang var det nemlig ikke helt almindeligt, at en bondedreng med 7 års skolegang og 5 måneder på efterskole fik en læreplads i købstaden. Forhistorien var, at min mors fætter, maskinsætter Anders Grimstrup, havde forhørt sig hos sin arbejdsgiver, bogtrykker Louis Rasmussen, om jeg kunne få en læreplads i bogtrykkeriet. Det lod sig ikke gøre, for her var kravet en realeksamen. Det fortalte jeg min tidligere lærer i Stadil Skole, Arne Kristiansen, og et par uger senere kom der pludselig et brev til mine forældre fra Ringkjøbing Amts Dagblad, hvor avisen tilbød mig en læreplads. Senere fandt jeg ud af, at Arne Kristiansen havde lagt et godt ord ind for mig hos avisens redaktør, Holger Sørensen. Det var alt sammen foregået, mens jeg var elev på Staby Efterskole. Her gjorde forstander Hagstens kommentar til mine fremtidsplaner et uudsletteligt indtryk. Ved middagsbordet forhørte han sig gerne om vores gøren og laden, specielt i fritiden. Og hen i februar-marts begyndte han at interessere sig for, hvad vi skulle i gang med, når skoleåret sluttede sidst i marts. Da jeg fortalte, at jeg skulle starte som typograflærling på Dagbladet i Ringkøbing, konstaterede han undrende: Jamen typograferne er jo kommunister! Den vinkel havde jeg slet ikke tænkt på...

Hønsene boede under hans seng, hvor han havde sømmet hønsevævet fast på sengekanten og i gulvet. Der blev efterhånden en del snak om, at lugten fra hønsegården var lige stram nok; og en dag i middagspausen tog stenhugger Brorson resolut en scooter og bar den op i værelset, startede motoren og lukkede døren efter sig. Da den stakkels hønse-ejer en halv time senere dukkede op, var hele besætningen stendød.

Deltagerne i Ringkøbing Roklubs pinse-langtur til Klitborg i Klegod sommeren 1959.

KFUM-pensionatet Vel ankommen til Ringkøbing med Ole Knudsen bag rattet, gik vi først op på Dagbladet, hvor vi i sætteriet mødte faktor Carl Aage Kirkegaard og også hilste på nogle af svendene. Min far forhørte sig om Bibliotekets adresse, og vi slog et slag forbi Reberbanen, hvor jeg fik forevist avislæsesalen. Her kunne jeg jo altid aflægge et besøg, hvis jeg skulle komme til at kede mig. Derfra gik turen til Mellemgade 15, hvor mine forældre havde fået lovning på et værelse til mig. Det var på KFUM, hvor Thilde og Konrad residerede. De boede i bagbygningen og passede ejendommen og forretningen. Ud over møde-aktiviteterne i KFUM-regi var der pensionat og værelses-udlejning. Værelserne lå på 1. sal. Der var i alt ni - de otte inde på gangen og det niende ude over trappen. Det niende var husets mindste værelse - og det var her, jeg skulle bo. Der var en seng, en lænestol og et skab. Der var ikke plads til mere. På den indvendige side af skabslågen havde mine forgængere skrevet, hvilken periode, de havde boet på værelset. Det fremgik, at Gunnar Eskildsen var den seneste beboer. Han var netop flyttet ind i et af værelserne på gangen. Der var to rum over trappen - modsat mit værelse var der fælles bad og toilet for os ni logerende. Toilettet bestod af ét træk og slip, mens badet bestod af to håndvaske med koldt vand. Så vidt jeg husker, kostede værelset og maden i alt 49 kr. om ugen, og da min løn var 54 kr. om ugen, kunne der lige blive til en biograf-billet og en tur/retur Stadil med rutebilen i weekenden. Der viste sig dog ret hurtigt at være mulighed for lidt overarbejde på avisen, så det gik helt fint med økonomien. Man stillede jo heller ikke de store krav, så leve-omkostningerne var meget små.

Rindums herrehåndboldhold sommeren 1958: - Stående: Niels Møller, Leo Balleby, Knud Østergaard og Kristian Sand. - Knælende: Tage Elkjær, Bjarne Pedersen og Arne Bach.

Madsen og Gøjs Henne ad gangen boede de etablerede. Øverst i hierarkiet var Madsen og Gøjs, som var kommet til Ringkøbing frahenholdsvis Ulfborg og Kloster. De boede i de største værelser midt på gangen - Madsen ud mod gården og Gøjs ud mod gaden. Der stod en form for autoritets-aura omkring dem. Først og fremmest, fordi de var de ældste, men også fordi de arbejdede på hæderkronede virksomheder i byen. Madsen var ansat på Orgelfabrikken, og Gøjs var chauffør hos N. N. Møller & Søn, der senere kom til at hedde Møllers Busser. Desuden var der en vis stil over dem. De vidste, hvad for noget tøj man skulle købe - de havde kort og godt tjek på situationen. I visse kredse blev Madsen kaldt Fine Madsen, angiveligt fordi han hver dag cirka en halv time efter arbejdstids ophør kunne træffes i biografgangen i Nygade, iført slips og jakkesæt. Det var noget, der gjorde indtryk på omgivelserne. Nede i spisestuen skulle man ikke sætte sig på de etableredes pladser. Det skete en gang imellem, at en ny pensionær den første dag satte sig på Madsens plads. Så sad vi andre og lurede, mens vi ventede på, at Madsen dukkede op. Der var ingen nåde - den stakkels mand måtte øjeblikkelig tage sin fyldte tallerken og spisegrejet med sig og finde en anden plads ved bordet. Men der var selvfølgelig også alle de andre på værelserne og i spisestuen. Der flyttede jævnligt nye ind, så det er svært at huske præcist, hvem der boede på gangen i slutningen af 1950'erne. Det var en pæn blanding af voksne mænd i faste stillinger og unge mænd, som havde fået en læreplads inden for et håndværk. Jeg er ret sikker på, at Trikker boede i det første værelse på venstre side. Han var elektrikerlærling, enten hos Wiese eller Aage Christensen henne i Nørregade, hed Quist og var fra Struer - og så var han ret god til at spille fodbold, hvilket gav en vis form for status. På den modsatte side af gangen boede Arne Krogh, der var ansat ved DSB - og som senere i mange år var en meget afholdt pedel på Amtsgymnasiet. De to næste værelser var som tidligere nævnt beboet af Madsen og Gøjs. Bag de følgende døre på gangen mener jeg, at henholdsvis Børge Olsen og Charles Bank Olesen boede. Børge var murer, og Charles var mekaniker. Helt ude i den nordlige ende boede Hans Hansen og Gunnar Eskildsen. Førstnævnte var fra Ørnhøj og i lære som snedker, mens sidstnævnte kom fra Humlum og stod i lære i I. L. Holms herreekviperings-forretning i Nygade (nu Hans Ruby). Senere flyttede Holger Kallesøe samt Ringkøbing-brødrene Aage og Frode Madsen ind på gangen. Holger var mekaniker og kom fra Torsted, mens Aage og Frode var murere. Det var tre herlige gutter, som jeg havde mange gode og mindeværdige oplevelser sammen med.

Foto: Gudrun Pedersen Den store højtryks-rotationspresse blev taget i brug i 1960 - to år efter at skribenten begyndte som typograflærling på Dagbladet. Da den blev skiftet ud i 1990, var lærlingen blevet chefredaktør. Arkivfoto

Populære emner I slutningen af 1950'erne foregik der ikke meget for unge mennesker i en by som Ringkøbing. Derfor var det også en stor fordel for en tilflytter fra landet at komme ind på et pensionat med mange ligestillede. Via samtalerne ved spisebordet kunne man følge med i, hvad der skete rundt på byens virksomheder, ligesom der selvfølgelig også blev udvekslet synspunkter om populære emner - eksempelvis kvinder og deslige. Man kan roligt sige, at Mellemgade 15 fungerede som det, der på nudansk kaldes en erfa-gruppe. En gang imellem blev den daglige trummerum afbrudt af begivenheder, som man kunne more sig over i mange år. Jeg husker en beretning fra midt i 1950'erne om, at en af beboerne var begyndt at holde høns på sit værelse. Hønsene boede under hans seng, hvor han havde sømmet hønsevævet fast på sengekanten og i gulvet. Der blev efterhånden en del snak om, at lugten fra hønsegården var lige stram nok; og en dag i middagspausen tog stenhugger Brorson resolut en scooter og bar den op i værelset, startede motoren og lukkede døren efter sig. Da den stakkels hønse-ejer en halv time senere dukkede op, var hele besætningen stendød. Efter sigende græd han hjerteskærende - mens alle andre på pensionatet grinede i skægget. Det var jo KFUM, der ejede og drev stedet, så det var en ufravigelig regel, at der ikke måtte drikkes alkohol på værelserne, ligesom beboerne heller ikke måtte have pige-besøg. Begge regler blev helt sikkert overtrådt. Blandt andet har Gunnar Eskildsen fortalt, at han en aften havde besøg af Østergade-pigerne Aase Møller og Grethe Næss-Schmidt, hvilket Konrad åbenbart havde luret. I hvert fald stillede han på gangen og dundrede på døren. Men Gunnar påstod på det kraftigste, at han var alene på værelset - så til sidst gav Konrad op, og Gunnar kunne lidt senere liste pigerne ned ad trappen til Mellemgade.

Nye boller på suppen KFUM , KFUK og Indre Mission overtog i 1959 Ringkjøbing Håndværkerforenings store bygning på hjørnet af Nygade og Chr. Hustedsvej. Her var der i mange år både værtshus, restauration og store festlokaler, men Håndværkerforeningen havde besluttet at lukke forretningen og i stedet opføre en laugsbygning på J. C. Christensensallé. Samtidig solgte KFUM ejendommen og pensionatet i Mellemgade til Karla og Greger Lauridsen, som havde haft en fiskeforretning i Nygade. Og man må sige, at nu kom der for alvor nye boller på suppen i det hæderkronede pensionat. Bordbønnen og aftenmøderne blev afskaffet - og kosten fik et mere moderne tilsnit. På badeværelset fik vi varmt vand og en bruser, og det stramme værelsesreglement blev lettet. Karla og Greger havde desuden to sønner - Arne og Svend - som straks blev optaget i fællesskabet. Det var altsammen helt på toppen Generelt blev stemningen en tand mere løssluppen, og fantasien fik lov til at udfolde sig. Blandt andet arrangerede vi en pensionats-fodboldkamp, hvor Mellemgade 15 mødte et kombineret hold fra pensionaterne på Mylius Erichsensvej og Morten P i Vester Strandgade. Der blev spillet om en kasse øl, som vi desværre tabte. Men selv om vi var et godt stykke henne på aftenen, lykkedes det at skaffe hele to kasser øl à 50 stk. De blev omsat i første værelse på højre hånd inde på gangen, hvor Jakob Sørensen var flyttet ind efter Arne Krogh. Det gik rimeligt højt hele aftenen, og da Jakob vågnede den næste morgen, opdagende han, at Anton Rørlægger ikke havde været i stand til at forlade værelset. Han sov på gulvet, hvor han havde lirket gulvtæppet løs og rullet sig ind i det.

Sverige-Brasilien I slutningen af 1950erne var udbuddet af fritidsaktiviteter for unge i Ringkøbing ikke nær som omfattende som i dag. Om sommeren var der blandt andet spejderne, fodbold, håndbold og roning - og om vinteren blandt andet gymnastik, badminton og boksning. Og så var der selvfølgelig biografen, der havde åbent hele året. Vesterhavs-Hallen var ikke bygget, og fjernsynet var lige i sin spæde start. Jeg kan huske, at jeg en sommeraften i 1958 så noget af VM-fodboldkampen mellem Sverige og Brasilien i Botha Jørgensens forretningsvindue i Bredgade (nu Algade). Her havde Botha installeret et TV-apparat, og mindst et halvt hundrede mennesker fulgte kampen fra fortovet og gaden. Sommeren 1958 spillede jeg håndbold i Rindum. Resultaterne husker jeg ikke, men der var et godt kammeratskab, og det var det vigtigste. I vinterhalvåret stod den på teknisk skole alle ugens aftener. Skolen havde til huse i den tidligere kommuneskole i Vestergade, og der var undervisning fra klokken 18 til omkring klokken 20. Starttidspunktet var et stort problem for os, der spiste på pensionat, for aftensmaden blev serveret fra klokken 18. I bedste fald kunne man snige sig til bordet klokken 17.50, og efter et par hurtige madder var det på cyklen og af sted, alt hvad remmer og tøj kunne holde. En aften torpederede jeg en anden cyklist, da jeg for fuld fart drønede fra Mellemgade ud i Nørregade. En mand kom kørende med en stor bøtte hvid kalk, og det hele røg ud over vejbanen. Jeg havde ikke tid til at stoppe, men råbte over skulderen: Jeg skal være på Teknisk Skole om ét minut..! Manden gav aldrig lyd fra sig - men i flere uger prydede den store hvide plamage vejbanen som et moderne kunstværk. Lige over for mig ved spisebordet sad Magnus, der var i lære hos glarmester K. Bang-Jensen i Nygade. Magnus var inkarneret roer, så en dag i foråret 1959 sagde han: Du skal med ud i roklubben. Vi var et stort hold kaniner, som startede dette forår, og under Karen Kirks myndige instruktion fik vi lært at ro inrigger. Da sommeren 1959 vejrmæssigt var en af de bedste i mange år, blev roklubben faktisk mit andet hjem. Hver aften roede vi i åen eller på fjorden - og i weekenderne havde vi teltene med på langtur tværs over fjorden til Skodbjerge eller Nymindegab. I det varme vejr tog vi som regel en dukkert i Vonåen hver aften, når vi havde været på rotur. Hen på sommeren begyndte jeg at få bylder på arme og ben og kontaktede derfor læge Næss-Schmidt. Han anviste nogle stærke og meget effektive penicillin-kapsler, men inden jeg forlod konsultationen, spurgte han: Bader du i åen? Og da jeg svarede bekræftende, sagde han: Det tror jeg, du skal lade være med.

Danseforeningerne Det var i disse år, danseforeningernes storhedstid begyndte. De arrangerede bal eller dansant på Højskolehotellet - Melodier vi mindes den første lørdag i måneden - Melodier for enhver den anden lørdag - og Fiskernes Bokseklub den tredje lørdag. Månedens fjerde lørdag bød som regel ikke på noget bal-arrangement, men så kunne man jo vælge at se midnatsforestillingen i biografen. Ballerne på Højskolehotellet var meget forskellige fra ballerne i forsamlingshusene i landsognene. I forsamlingshusene var der ingen udskænkning, og balgæsterne sad på bænke langs siderne i salen. Når orkestret spillede op til dans, fik mændene travlt med at komme tværs over gulvet og inklinere for pigerne - med mindre man under en dans havde fået lovning på den næste hos en af pigerne. På Højskolehotellet sad man ved borde, der var placeret i den lille sal og på scenen. Her kunne man få serveret en øl eller en flyver (citron-sodavand med akvavit). Når det gik vildt til, kunne man komme i tanke om at bestille en dansk bøf med spejlæg.

Jul og nytår Jul og nytår var lidt af et kapitel for sig. For det første havde vi altid drønende travlt og masser af overarbejde i sætteriet på Dagbladet. For det andet var Teknisk Skole lukket. Og for det tredje diskede fru Lauridsen op med masser af god mad og lækkerier. Lillejuleaften gik man i biografen - det ene år så man Jul i Den Gamle Købmandsgård og det næste år Jul i Nødebo Præstegård. Sådan var det bare - år efter år. Juleaftensdag arbejdede vi altid om formiddagen, hvorefter fru Lauridsen serverede en kæmpe frokost - og så var det hjemad til juleaften i Stadil. 1. juledag var alt lukket - alt.., så da sad man hele dagen og snakkede sammen eller spillede lidt kort. 2. juledag var enkelte værtshuse åbne, og årets første juletræsfest blev afviklet, nemlig Forsvarsbrødrenes juletræ på Hotel Ringkjøbing. Man skulle være medlem for at komme ind, og arrangørerne var meget strikse, så for de fleste unge var 2. juledags aften kendt som årets kedeligste aften, inden man skulle starte på arbejde 3. juledag om morgenen. Fra 3. juledag og frem til nytår holdt mange af byens foreninger og organisationer juletræsfest på Højskolehotellet og Hotel Ringkjøbing. Den helt store finale var nytårsaften. Da var salene på de to hoteller tømt for julepynt, og der var nytårsfest - med bokseklubben på Højskolehotellet og RIF på Hotel Ringkjøbing. Her mødte mange unge ringkøbingensere gamle kammerater, som var i gang med en uddannelse andre steder i landet og nu var hjemme på jule- og nytårsferie hos deres forældre. I 1960 blev Vesterhavs-Hallen bygget, og den blev et stort aktiv for byens unge. Der var forskellige former for idræt i vinterhalvåret, ligesom der blev startet en ungdomsklub for 14-18-årige. Åbningen af hallen fandt sted sidst på sommeren, og et af højdepunkterne var en opvisningskamp mellem bokserne Leif Hansen og Benny Bechmann fra Århus. Leif Hansen var i sit livs form, netop vendt hjem fra deltagelse i De olympiske Lege i Rom, så det var en nydelse at overvære hans elegante og lynhurtige teknik. Ved aften-arrangementet spillede Papa Bues Jazzband, som på det tidspunkt var noget nær verdensberømt i Danmark.

Betweenstreet Mange af os, der tilbragte de første af vore Ringkøbing-år i Mellemgade, kan nikke ja til ordsproget én gang Mellemgade - altid Mellemgade, ligesom vi er helt med, når en eller anden i en snak kalder gaden Betweenstreet. Så ved vi, at han i nogle år - formentlig i 1960'erne - har haft sit udgangspunkt i Mellemgade 15. Med sine toppede brosten havde Mellemgade sin egen charme og til en vis grad sit eget liv - midt i centrum, mellem byens fire centrale forretningsgader (Nygade, Algade, Østergade og Nørregade) og midt mellem Torvet og Banegården. På pensionatet i Mellemgade 15 kom vi til at kende hinanden rigtig godt, og nogen blev venner for livet. Vi følte nærmest, at vi var medlemmer af en klan. Ud over de allerede nævnte personer kom og gik et hav af mennesker, for vi var vel altid mellem 30 og 40 spisende. Der var Arne Pedersen (auto-elektro), Viggo (mekaniker hos Vejgaard), Gunnar Sangill (Falck), Egon Lykke Lauridsen (VVS) - blot for at nævne nogen. På afstand fulgte vi med i naboernes gøren og laden - i nr. 13 var det blandt andet Karoline og Habbe Faurholdt og i nr. 17 Thøgersen. På den modsatte side af gaden lå den lange lave bygning med tre husstande, nemlig familien Møller Jensen, Lundsgaard og familien Orloff. Længere oppe ad gaden mod Nørregade mødte vi på vestsiden blandt andet Hoffmann, pensioneret blikkenslager Faurholdt, familien Søndergaard Larsen, der i løbet af 1958 flyttede til en nybygget villa med tilhørende blikkenslagerværksted på Godthåbsvej, samt familien Nicolaisen, mens der på østsiden var en tom ladebygning og en baghave til slagterforretningen i Østergade. Senere startede Arne Mekaniker et værksted i ladebygningen, og i nyere tid har bagermester Hvidberg bygget privatbolig på stedet. På den tomme grund bag slagterforretningen opførte tømrermester Harald O. Pedersen privatbolig for få år siden. På den anden strækning ned mod Bredgade (nu Algade) lå en lille rulleforretning og nogle mindre værksteder, blandt andet skomager Thomsen, sadelmager Klemmensen, malermester Nygaard og glarmester Jacobsen. Der var naturligvis også nogle privatboliger, hvor blandt andet Kræ 100-gram og købmand Harry Jespersen boede.

Efter fem spændende og oplevelsesrige år i Ringkøbing forlod jeg i foråret 1963 byen til fordel for et job på Andelsbogtrykkeriet i Odense. Et par år senere vendte jeg tilbage til Dagbladet og pensionatet Mellemgade 15 - denne gang til et værelse inde på gangen og mange nye ansigter omkring bordene. Men det er en helt anden historie...