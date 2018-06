Dagbladets fotograf Jørgen Kirk har haft kameraet over skulderen og været forbi til Open by Night i både Videbæk, Skjern og Ringkøbing.

Videbæk/Skjern/Ringkøbing: Hvor er mange Open by Night gennem årene blevet ramt af hård vind kombineret med regn i store mængder.

Den form for vejr kan naturligvis godt gøre det noget surt at være butiksejer eller butiksmedarbejder. For jo dårligere vejr, jo færre kunder og dermed færre kroner i kasseapparatet.

Det var heldigvis helt andre sider, vejrguderne havde valgt at vise sig fra fredag aften, da der var Open by Night i både Videbæk, Skjern og Ringkøbing.

Derfor var regntøjet og paraplyerne skiftet ud med shorts, T-shirts og sandaler, og i alle tre byer var der masser af liv og glade dage.

Forhåbentlig har det flotte sommervejr betydet, at butikkerne har fået en tilpas stor omsætning til, at det rent faktisk har været det hele værd at holde åbent til langt ud på aftenen.