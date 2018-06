Galleri: Stauning Lufthavn i billeder

Stauning Lufthavn

Stauning Lufthavn blev indviet i september 1965. Det skete efter, at Ringkøbing-Skjern-Tarm Flyveklub og 19 omkringliggende kommuner var blevet enige om at etablere en lufthavn i Vestjylland.I 1967 blev der etableret ruteflyvning til København. Først tog Cimber Air sig af rutefarten, siden Maersk Air. Sidste afgang foregik for 26 år siden - den 16. marts 1992.Området bruges i dag af flere virksomheder og foreninger med tilknytning til luftfart. Danmarks Flymuseum med 50 luftfartøjer holder til i lufthavnen og arrangerer flyshows.Lufthavnen får årligt et kommunalt driftstilskud på små to millioner kroner og har netop bedt om et ekstraordinært tilskud på 2,5 millioner til nødvendig renovering.Kilde: Wikipedia