Galleri: Fiskeauktion for turister i Bork

Bork Havn: Henrik Dam Kristensen er Folketingets formand og skal sørge for, at der er en ordentlig tone blandt de 179 folketingsmedlemmer.

Men i sommerferien er han i sommerhus i Bork og holder fri. Et enkelt arrangement står dog fast i kalenderen, nemlig Bork Fiskeriforenings fiskeauktion for turister. Her optræder Henrik Dam Kristensen som auktionarius på dansk-tysk, og sørger for at fiskene bliver solgt til gode priser, for overskuddet går til havnens forskønnelse, et formål folk gerne vil støtte. Folk bliver nok også ramt af auktionsfeberen og kommer til at byde lidt mere, end de havde tænkt sig. Alle hygger sig, og auktionen er blevet så fast en tradition, at fiskeriforeningen ikke længere behøver at reklamere med arrangementet.