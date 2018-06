Galla fra top til tå på en festlig dag på efterskolen i Skjern

Skjern: Den danske Design- og Håndværksefterskole holdt forleden gallaaften, hvor 170 elever trak i deres fineste tøj og stillede op til dans med efterfølgende gallamiddag.

De unge mennesker strålede om kap med den varme sol udenfor, og 300 forældre stod klar med mobilen til at filme deres unge menneske træde dansen, fortæller efterskolen. I et flot optog marcherede eleverne ind og stillede op i kvadriller for at vise, hvor gode de var blevet i til at danse lancier.

Under gallamiddagen var der forskellige indslag, som blev en flot afslutning på den særlige dag for både elever og ansatte. /exp