Gældsstyrelsen i Ringkøbing søger yderligere 35 medarbejdere

Informationsaften 3. januar og frist 6. januar for at søge et af de nye job.

Ringkøbing: Gældsstyrelsen fortsætter opbygningen af driftscentret i Ringkøbing.

I sommer har styrelsen ansat over 50 medarbejdere, så staben i øjeblikket tæller godt 235 medarbejdere. Nu skal der bruges yderligere 25 til 35 medarbejdere, så man når op på 270 medarbejdere til inddrivelsen af gæld til det offentlige.

- Vi har en ambition om at nå måltallet i 2019, så nu sætter vi gang i yderligere en rekrutteringsrunde, siger underdirektør Henrik Rosendahl.

Gældsstyrelsens kerneopgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler deres gæld til det offentlige.

Arbejdsopgaverne til de kommende medarbejdere bliver således sagsbehandling på inddrivelsen, retskraftvurdering af fordringerne, kvalitetssikring af krav til inddrivelsen, fremskaffelse af dokumentation for afbrydelse af forældelse, kontering og placering af indbetalinger.

Jobbeskrivelsen peger i retning af medarbejdere med en finansiel uddannelse, finansøkonomer, revisionsassistenter og professionsbachelorer.

Desuden søger Gældsstyrelsen folk med juridisk og anden økonomisk baggrund.

- Det er en fordel, hvis ansøgerne har kendskab til sagsbehandling i offentlige myndigheder, men det er ikke afgørende. Det afgørende er, at man kan se sig selv i en organisation med mange regelsæt, at man har analytiske evner og motiveres af at skabe retssikkerhed og bidrager til god forvaltningsskik. Da vi arbejder med mennesker, som ofte står i en økonomisk svær situation, er det samtidig vigtigt, at man formår at etablere en konstruktiv dialog baseret på gensidig tillid og forståelse, siger Henrik Rosendahl.

Ved den tidligere ansættelsesrunde viste det sig, at en fjerdedel af de, der blev ansat, kom fra ledighed, og resten fra andre stillinger. Henrik Rosendahl forventer, at tendensen vil gentage sig denne gang.

Gældsstyrelsen holder informationsaften for interesserede 3. januar fra klokken 16 til 17.30. Fristen for at søge er 6. januar, og der er forventet jobstart 1. marts.