Gabriels Autoservice åbnet i Ådum

Ådum: En ny autoservice åbnede den første lørdag i september i Ådum. Raitis Gabriel slog porten op til sit nyrenoverede værksted. Mange kiggede forbi til indvielsen. Det blev en festlig reception med hygge og traktement.

Gabriel kom til Ådum for ti år siden fra sit hjemland, Letland. Han og familien bor i huset, som værkstedet er bygget sammen med. I flere år har Gabriel arbejdet lidt med biler i fritiden. Nu har han så fået et moderne autoværksted, hvor han har faciliteter til at udføre alle slags reparationer. At ordne rust på biler er et af Gabriels specialer.

Gabriel beholder sit faste arbejde hos Ølgod Produkt og træffes i værkstedet sidst på dagen og i weekenden.

/Bodil