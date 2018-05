Går efter det grå guld: Tv-serie skal lokke hollændere til vestkysten

Ringkøbing-Skjern kan blive location til et enkelt afsnit af en ny hollandsk programserie, som VisitDenmark står bag. Det skal få de modne og købestærke hollændere til at få øjnene op Vestjylland.

Ringkøbing-Skjern: Tyskerne er her allerede.

Men der er god plads til flere hollændere i det vestjyske ferieland. Derfor har erhverv- og vækstudvalget netop sagt ja til at støtte et hollandsk tv-projekt med 30.000 kroner.

Pengene er med til at bane vejen for, at et af seriens afsnit bliver optaget i Ringkøbing-Skjern.

Det er VisitDenmark i Holland, som står bag projektet. Idéen er at sende tre kendte hollændere på tur til Danmark for at genoplive deres venskab.

Der skal producere 8-10 afsnit, som efter planen skal sendes på en kommerciel hollandsk tv-kanal til næste efterår.

Kanalens seere er i alderen over 50, og den målgruppe er attraktive for turistbranchen.

Ifølge kommunen rejser aldersgruppen ofte udenfor højsæsonen, og da hollandske turister generelt bruger flere penge end for eksempel de tyske turister, skal det forsøges at lokke det hollandske grå guld til Ringkøbing-Skjern.

Den slags er selvfølgelig ikke gratis. Ringkøbing Fjord Turisme er klar til at lægge 20.000 kroner. Det samme er VisitDenmark, og nu har politikerne i Ringkøbing-Skjern altså også sagt ja til at støtte med 30.000 kroner.

Optagelserne finder sted til august. Hvilke steder, de tre hollandske venner skal besøge, er endnu ikke besluttet.

Sikkert er det, at enkeltvirksomheder ikke vil blive profileret, men der kan i programmet blive filmet på locations som for eksempel Stauning Whisky, hedder det i oplægget til politikerne.

- I dag er to procent af vores turister fra Holland. Så der ligger et uudnyttet potentiale, som vi gerne vil bidrage til at få udnyttet. Branchen fortæller os, at hollænderne elsker freden, roen og naturen, siger formand for erhvervs- og vækstudvalget Søren Elbæk (S).