GPS-tyverier fra traktorer har krævet lokalt kendskab

Politiet vil gerne høre om en bil med to personer set nær gerningsstederne.

Der er stjålet GPS'er af mærket John Deere fra flere traktorer ved Spjald, Grønbjerg, Videbæk, Hee og Ølstrup hen over weekenden samt natten til tirsdag. Torsdag modtog politiet også en anmeldelse om tyveri af en GPS fra Vesttarpvej ved Velling. Tyveriet er sket i samme tidsrum som de øvrige.

- Nogle af gerningsstederne er gårde, hvor der ikke bor nogen, så tyvene skal vide på forhånd, at der står en traktor med GPS, fortæller politikommissær Poul Fink fra Midt- og Vestjyllands Centrale Efterforskning, som undersøger tyverierne.

RINGKØBING-SKJERN: De seneste dages tyverier af værdifulde GPS'er fra traktorer er sandsynligvis planlagt på forhånd. Politiet mener nemlig, at gerningsmændene ligger inde med detaljeret lokalt kendskab.

Spor efter en bil

For nyligt har der også været GPS-tyverier omkring Herning og Sunds, men her stjal tyvene også kemikalier og sprøjtegifte. De seneste tyverier har udelukkende handlet om GPS'er af særlig John Deere-mærket.

På et af gerningsstederne er der spor efter en mindre bil og to personer. Hvorvidt det er tyve af dansk nationalitet eller om det er udlændinge, er uvist, men det tyder på, at det er de samme personer, der står bag tyverierne.

- Vi undersøger, om der har været nogen i områderne, og vi er interesseret i at høre, om nogen har set et par mænd i en mindre bil, der er kørt ad mindre grusveje til gerningsstederne, fortæller Poul Fink.

Politiet kan kontaktes på tlf. 114.