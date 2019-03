Fysisk aktivitet forhaler demens: Få inspiration på tre møder

Videbæk/Tarm/Ringkøbing: Rejs dig op. Sæt dig ned. Sig ugedagene samtidig. Sig ugedagene baglæns.

Det er en af de øvelser, som tilhørerne til en række inspirationsmøder bliver præsenteret for.

De tre sidste torsdage i marts er kommunens plejehjem, hjemmeplejen, frivillige på plejehjemmene og andre interesserede inviteret til at høre om, hvordan fysisk aktivitet er med til at forhale udvikling af demens.

- De inviterede er primært nøglemedarbejdere på plejehjemmene, som har lyst til at gå i gang med et træningsforløb for demente. Vi kommer til at opfordre tilhørerne til at træne i hold, fordi interaktionerne gavner de demente, siger Gregor Hein, der er områdeterapeut ved Ringkøbing-Skjern Kommune.