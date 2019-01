Fund af plastik: ABC Lavpris tilbagekalder hakket kød

Videbæk/Tarm/Ulfborg: I en pakke hakket kød fra Slagter Norlyk er der blevet fundet et stykke blåt plastik.

Det er grunden til, at ABC Lavpris, der har butikker i blandt andet Videbæk, Tarm og Ulfborg, tilbagekalder hakket grisekød med en nettovægt på 750 gram.

Det gælder kun pakker med produktionsdatoen 8. januar 2019 og sidste anvendelsesdato 13. januar 2019.

- Vi har konstateret, at der i én af 165 pakker er fundet et lille stykke plastik, og da vi ikke kan udelukke, at der kan være plastik i flere pakker, tilbagekalder vi for en sikkerheds skyld alle pakkerne med den produktionsdato, siger indkøbschef Ronni Jensen fra ABC Lavpris.

- Det er en fejl, og der kan jo ske fejl. De store kødstykker ligger inden hakning i blå plastikposer, og det er et lille hjørne fra sådan en pose, der er røget med. Det er en af de første gange, vi har oplevet det, så man kan stadig trygt købe kød fra Slagter Norlyk. Det er selvfølgelig ikke noget, vi er stolte af, men det værste, man kan gøre, er at gøre ingenting, siger indkøbschefen.

Det hakkede er grisekød er solgt i alle ABC Lavpris-butikkerne, og har du købt en af de pågældende pakker, opfordrer Ronni Jensen til at aflevere kødet i butikken og få pengene tilbage.