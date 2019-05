Frygter forurening: Kommunen har meldt ulovlig brøndborer til politiet

Kampagne skal få folk til at droppe ulovlige boringer; frygt for, at nedsivende sprøjtegift og lignende kan forurene vort grundvand.

RINGKØBING-SKJERN: Kommunen sætter nu ind med en kampagne for at sikre, at folks haveboringer er lovlige. Forvaltningen har konstateret, at der etableres mange havevandingsboringer af personer og virksomheder uden autorisation og dermed uden tilladelse fra kommunen. - Det kan vil vi ikke have. Vi kan risikere, at de forurener vort fælles drikkevand, fastslår formanden for teknik- og miljøudvalget, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen (S). Til teknik- og miljøudvalgets møde på tirsdag har forvaltningen fremsendt orientering om en sag, hvor haveboringer udføres ulovligt med traktor og gyllevogn. Kommunen har modtaget en anonym anmeldelse om en haveboring i Tarm udført ved spule vand fra en gyllevogn ned gennem et jernrør i jorden for derved at spulemateriale op. Herefter er der sat et plastrør ned, hvori der kan monteres en pumpe til at pumpe grundvand op. Anmelderen har fremsendt dokumentation i form af billeder af traktor og gyllevogn, hvor anmelderen har set arbejdet udført, og meddeler desuden, at manden, der laver boringer på denne måde, har gjort det for flere i området.

Meldt til politiet Efter at have modtaget anmeldelsen, besøgte to af kommunens medarbejdere samme dag borestedet i Tarm, og fandt tydelige tegn på en uautoriseret boring; boringen var nødtørftig dækket af en flise. Der var stadig hul ned ved siden af forerøret, og derfor stor sandsynlighed for, at forurening kan trænge ned, for eksempel når det regner. Afstandskrav til bygninger, vej og rentvandsledning fra vandværket var heller ikke overholdt. Senere samme dag mødte en af forvaltningens medarbejdere samme traktor og gyllevogn to forskellige steder i Skjern. Første gang fik hun at vide, at han skulle skylle drøn i det boligkvarter, hvor hun mødte ham. Senere så hun han komme kørende med traktor og gyllevogn et andet sted i Skjern, hvor han stillede udstyret til boringen op, og gjorde klar til at spule. Da medarbejderen konfronterede ham med, at det han var i gang med at gøre, var ulovligt, pakkede han sagerne sammen igen uden at udføre boringen på adressen. Forvaltningen har efterfølgende meldt manden til politiet. Også den borger i Tarm, der fik en ulovlig boring etableret, er blevet kontaktet. Han har fået at vide, at han har en frist på tre måneder til at få boringen sløjfet af en autoriseret brøndborer, og sende sløjfningsrapporten til kommunen. Sker det ikke, vil han blive meldt til politiet.

En alvorlig sag John G. Christensen understreger, at kommunen ser med alvorlige øjne på den slags sager. Når kommunen ikke har haft mulighed for at godkende placering og dybde på en boring via en tilladelse, er der risiko for, at vandet kan være forurenet og sundhedsskadeligt, påpeger han. - Det er faktisk ikke så svært at få en tilladelse til en havevandingsboring; jeg har faktisk selv én, som jeg bare aldrig har udnyttet, siger John G. Christensen. Der gives således hvert år tilladelse til 10-15 nye havevandingsboringer, og der gives kun afslag på én til to boringer. Tilladelsen er gratis, og vandindvindingen er ikke belagt med afgift. - Så der er ingen grund til at bore ulovligt. Vi har brug for borgernes hjælpe til at sikre, at vi passer på vort fælles grundvand, fastslår John G. Christensen.