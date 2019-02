- Jeg synes, det var en periode, hvor der kom lidt mærkelige kendelser. Selvfølgelig kan dommerne også lave fejl, men det blev svært for os, og vi viste, at vi blev ved at klø på, siger Jesper Konradsson.

Skjern Håndbolds forsvarende mestre kværnede over KIF Koldings værter i midten af første halvleg. Fra at have været bagud med 4-3 spillede Skjern sig på 11 minutter foran med 11-4. Og så begyndte plagerne ellers: Udvisningerne haglede ned over Skjern, forsvarsbolværket Jonathan Stenbäcken fik direkte rødt kort, og selv trænerbænken fik to minutter i skammekrogen. Samtidig sugede KIF-målmanden harpiksbolden til sig. Derfor kom KIF Kolding foran 17-16.

- Kampen skiftede form mange gange. Der kom ret mange mærkelige fløjt fra dommerne, som gjorde, at det blev svært for begge hold at vide, hvad der skete på banen. Men jeg synes, at vi var et meget bedre hold, siger Skjern-playmaker Jesper Konradsson.

Mogensen: Ikke undervurdere at vi blev presset

Thomas Mogensen var en af de spillere, som under kampen blev frustreret over de mange udvisninger. Efter kampen var han ikke så meget for at tale om dommerne. Han gav dog udtryk for, at der i slutningen af første halvleg kom "mærkelige kendelser og en masse frustration."

Frustrationerne forhindrede bare ikke Skjern i at blive ved med at presse på. Selvom Skjern-spillerne medgiver, at spillet ikke kørte i hele kampen, var viljen, tempoet i kontrafasen og troen på egne evner nok til at snuppe to point. Det glæder venstre back Thomas Mogensen, at Skjern holder fast i sin gode ligastime, og at det lykkedes de grønblusede at vende modgang.

- Man kan ikke altid vinde med 20 mål i en kamp, hvor spillet bare kører. Nogle gange fungerer det ikke, og så skal man stå sammen og vise, at man er et stærkt hold, der tror på sig selv, siger Thomas Mogensen.

Skjern-profilen bider især mærke i, at Skjern hurtigt fandt rytmen, efter KIF Kolding var kommet foran med et mål. Skjern trak hurtigt fra med tre, fire og fem mål, og det knækkede Kolding, mener han.

- Man skal ikke undervurdere, at vi blev presset og alligevel kunne tage en komfortabel sejr. Det er fint at se, hvordan vi klarer os, når vi blive presset. Da de kom foran med et mål, krævede det også nogle nosser at rykke sammen og at få styr på spillet igen, siger Thomas Mogensen.

Med sejren kravler Skjern op på seks sejre i de seneste syv ligakampe. Dermed bider Skjern sig for alvor fast i det felt, som jagter grundspillets fjerdeplads, der giver et point med over i slutspillet.