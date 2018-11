Stauning: Det blev en aften fuld af godt humør, nærvær og fællesskab, da der forleden var skolefest på Stauning Skole.

Her var temaet "Ole Lund Kirkegaard", og eleverne havde op til festen arbejdet med de kendte figurer. Eleverne fra 4. klasse stod i boden, 5. klasse med forældre havde bagt boller, kager og lagkager, 6. klasse stod for underholdningen i form af skuespillet "Orla Frøsnapper", og her var der ikke sparet på effekterne.

Eleverne sørgede for en uforglemmelig forestilling, hvor Don Kraus fik fyret sin kanon af, og Orla Frøsnapper "fløj" over 10 meter gennem luften.