Frøfestival i Tarm

Tarm: Tarm Og Omegns Havekreds har sammen med Tarm Bibliotek arrangeret en frøfestival som holdes lørdag 23. februar på biblioteket.

Der er gratis adgang med mulighed for at se, bytte, smage og løbe frø.

Havekredsen fik en opfordring fra 2 haveglade kvinder om at arrangere en frøfestival, og sagde straks ja.

På festivalen vil der være et byttebord, hvor håbet er, at mange vil samle lidt frø fra deres egen have, tage dem med på biblioteket og bytte eller sælge til hinanden.

Der bliver lavet et plantebord, hvor børn kan få jord under neglene og et selvsået frø med hjem til vindueskarmen.

Biblioteket udstiller bøger om liv i haven med ideer og inspiration til børn og voksne. Tryllestavens børn har lavet billeder til lejligheden og lokale kunsthåndværkere viser brugskunst til haven.

Karoline fra Permakulturhaven Myrrhis deltager med informationsmateriale og Økologisk Landsforening har også en stand med info-materiale og gratis frø til alle.

Foreningen Frøsamlerne, som blandt andet arbejder med at udbrede viden om og indsamling af frø, er repræsenteret af flere medlemmer, som man kan få gode råd af.

Der er mulighed for at købe kaffe med hjemmebagte frøkager eller en chokoladefrø.

Flere lokale virksomheder støtter frøfestivalen med sponsorater.