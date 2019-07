Frivillige lavede kreativ uge for 25 børn i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus

Ringkøbing-Skjern: 25 børn fra 3. til 6. klassetrin har den forgangne uge været travlt optaget i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, hvor de har deltaget i en kreativ uge med alle mulige aktiviteter. Børnene har haft mulighed for at deltage i fremstilling af smykker, de har tegnet og malet og forsøgt sig med fingerstrikning. Men først og fremmest har de hygget sig på kryds og tværs af alder og sognegrænser. Der har således været gode muligheder for at stifte nye venskaber.

Daglig leder i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Pernille Preiss Pedersen fortæller, at børnene havde så travlt med at hygge og udfolde sig kreativt, at der dårligt nok var tid til at spise.

Hele arrangementet i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus har kun været muligt, fordi man har haft stor hjælp ude fra. Således har et hold på hele 18 frivillige lagt et stort arbejde i at få hele logistikken og aktiviteterne til at hænge sammen gennem hele ugen.