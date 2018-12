I forbindelse med, at Aarhus er Europæisk Frivillighovedstad 2018, holdes en tre dage lang konference. I går var konferencen på udflugt til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Aarhus/Ringkøbing: Aarhus er Europæisk Frivillighovedstad i 2018. Det markeres blandt andet ved en tre dage lang konference fra den 3. til den 5. december. Da Aarhus blev valgt, havde de forinden lovet at arbejde sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune, der også var finalist.

Derfor kom et døgn af konferencen til at foregå her i kommunen. 11 frivillige fra resten af Europa ankom med bus til Ringkøbing omkring klokken 18 i mandags. De blev budt velkommen af borgmester Hans Østergaard og efterfølgende var der middag lavet på lokale råvarer og underholdning ligeledes fremført af lokale.

- Vi havde arrangeret, at de europæiske frivillige skulle overnatte hos lokale frivillige. Alle virkede rigtig glade for den løsning. Nogle af de frivillige værter havde selv meldt sig, men vi manglede alligevel nogen. Så prikkede vi nogle flere på skuldrene, og de sagde ja med det samme, siger Elsebeth Viberg Rasmussen, der er koordinator ved FrivilligVest.

FrivilligVest, ikke kommunen, der er ansvarlig for konferencen.