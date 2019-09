Frivillige fjerner 6000 kubikmeter våd jord

Rækker Mølle: Der blev brug for en solid pumpe, da arbejdet med at grave ud til den nye hal ved Rækker Mølle Hallen for alvor gik i gang i denne weekend.

- Det er ikke nemt arbejde, når jorden er våd efter de ret solide regnbyger, der har ramt Vestjylland de seneste dage, men vi skal jo gerne have lukket byggeriet inden vinteren. Og desuden er det svært at aflyse, når vi både har fået frivillige til at stille op i denne weekend, og fået transporteret en masse materiel herhen, siger murermester Brian Nielsen, der også sidder i hallens bestyrelse.

- Vi er cirka 20 frivillige i sving hen over weekenden, fordelt på flere hold, og vi har fået udstyr stillet gratis til rådighed af både Lauge Bonde, Stauning Maskinstation og Skjern Brolægning og Entreprenørforretning, samt en masse af områdets landmænd. Det er vi meget taknemmelige for. Den opbakning, som vi får lokalt, er helt fantastisk. Her i de små samfund er vi gode til at hjælpe hinanden, siger Bjarne Nielsen.

Dagbladet mødte også bestyrelsesmedlem Michael Emborg ved "svømmepølen" ved hallen. Det var ham, der torsdag slog op på Rækker Mølles facebookside, at der nok ville komme til at være lidt mudder på Tylvadvej, Rækker Møllevej og Skårupvej fredag til søndag.

Det må man sige, at han fik ret i.

- Sådan må det være under de her forhold. Men vi forsøger at holde det så rent, som vi kan, og alle tager det pænt, siger Michael Emborg.

Planen er, at den nye hal skal stå helt færdig til sæsonstart 2020.

- Det bliver rigtig godt - ikke bare for håndbolden, men for alle - også indendørsfodbold, badminton og gymnastik med mere. Vi glæder os rigtig meget, siger Brian Nielsen.

- Der er virkeligt brug for udvidelsen, og vi har en god økonomi i hallen. Og så er det da lidt sjovt, at Rækker Møller fremover bliver den by i landet, der har flest hal-kvadratmeter pr. indbygger, siger Brian Nielsen.

Med til glæden over den nye hal i Rækker Møller hører, at politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommune i første omgang meldte ud, at der var stop for lokaletilskud til nye haller. Senere annulerende byrådet dog beslutningen, fordi Rækker Mølle Hallen på det tidspunkt var så langt fremme i planlægningen, at det ikke var fair at ramme hallen på den måde.