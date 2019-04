Vostrup: Et fritidshus er engang i løbet af perioden 31. marts til 19. april blevet udsat for indbrud, hvor 10 dyre stole blev stjålet. Det drejer sig om Arne Jacobsen 7'er-stole, seks med armlæn og fire uden, som blev snuppet ved indbruddet. Stolene skulle være lette at genkende, da de alle er turkise.