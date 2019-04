Det så ud til at lykkes forrygende, for stemningen var god, og der var gang i børnene, da Dagbladet kiggede forbi Højmarkhallen tirsdag formiddag.

For ungerne havde behov for masser af energi; de foregående timer havde budt på fysiske udfordringer, så appetitten var derefter!

Spaghetti og kødsovs, for at være helt nøjagtig.

Dagen var nemlig også en sundhedsdag for alle børnene i Højmark, Dejbjerg, Velling, Lem og Stauning, så der var sørget for sund mad til dem.

Samarbejde

- I arbejder vanvittigt godt sammen; det er lige det, vi gerne vil have, I skal gøre. Engang kommer I måske til at spille fodbold sammen, sagde Kjeld Lykke Christiansen til de små 200 børn i Højmarkhallen, da han kaldte dem sammen igen efter en frugtpause.

- Sundhedsdagen er vores første event, og der er en god grund til, at vi har valgt at fokusere på skolerne og børnene, sagde Kjeld Lykke Christiansen efterfølgende til Dagbladet.

- Skal vi have folk til at flytte til landsbyerne, er det altafgørende vigtigt, at vi har gode forhold for børnene og et velfungerende foreningsliv.

- Med sundhedsdagen vil vi give børnene mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af sognegrænserne. Vi håber, at det smitter af på foreningslivet, sådan at kan der for eksempel ikke tilbydes fodbold i ét sogn, kører forældrene børnene til nabosognet i stedet. Det er nemmere, hvis de kender hinanden i forvejen, fastslog han.