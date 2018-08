Friskoleelever på museumsbesøg

Lyne Friskole har indgået et samarbejde med Vardemuseerne, som indbefatter museumsbesøg for alle elever samt anvendelse og udvikling af læringsforløb. Samarbejdet sparkes i gang med Lyne Friskoles årlige fælles emneuge. I år er temaet "Kunst & Kreativitet".

Lyne: I uge 35 bliver det normale skoleskema brudt op, og eleverne bliver sat sammen på tværs af årgange. Dette sker på baggrund af Lyne Friskoles årlige emneuge, hvor temaet i år er 'Kunst og Kreativitet'. Emneugen har givet anledning til at sætte liv i det samarbejde, som Lyne Friskole kort før sommerferien indgik med Vardemuseerne LÆRING, og dermed kan kalde sig Museumsskole.

"Formålet med emneugen er først fremmest at styrke fællesskabet mellem vores elever, på tværs af årgangene. Derudover kan Lyne Friskole, qua de muligheder det giver at blive Museumsskole, bidrage til, at eleverne får nogle fantastiske oplevelser på det kulturelle og faglige plan." udtaler skoleleder Lars-Ole Hjorth.

Eleverne på Lyne Friskole vil i fremtiden få mulighed for at besøge og genbesøge alle de forskellige udstillinger og museer, som hører til Vardemuseerne. Det er vigtigt for Vardemuseerne LÆRING, at lærerne får et større kendskab til, hvordan de kan styrke fagligheden bl.a. ved at afholde lærerkurser og netop sådant et kursus var med til at sætte gang i arbejdet omkring det at blive en museumsskole fremadrettet.

"Det at kunne tage eleverne med ud til museerne og udstillingerne gør, at eleverne kan få et helt unikt forhold til historierne og kunsten, som lokalområdet byder på. Endvidere kan eleverne komme ud og få flere følelser og sanser i spil, idet de kan se og røre ved tingene, og ikke blot sidde i et klasselokale og se billeder af genstande og malerier," udtaler Mette Tosti, der er indskolingslærer på Lyne Friskole og primus motor for samarbejdet mellem skolen og Vardemuseerne.

Skolens elever bliver i emneugen delt op i fire grupper, hvor grupperne skal besøge forskellige udstillinger og museer. "På den måde får lærerne også en indsigt i og viden om de mange muligheder, som Lyne Friskole har fået via samarbejdet. Erfaringerne fra emneugen kan lærergruppen efterfølgende dele med hinanden." udtaler Lars-Ole Hjorth.

Det er planen at hver gruppe skal besøge Tirpitz, Frello, Nymindegab Museum og Hodde Gamle Skole.

Vardemuseerne har allerede på nuværende tidspunkt udviklet en række læringsforløb, men Lyne Friskole skal også med sine kommende erfaringer være med til at udvikle læringsforløb på længere sigt og fungere som sparringspartner i forskellige projekter.

Vardemuseerne LÆRING ser frem til et tæt samarbejde med Lyne Friskole, hvor de får mulighed for at følge eleverne tættere end museet normalt gør ved enkeltbesøg.

/EXP