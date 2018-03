Friskoleelever fik indblik i metalindustrien

Skjern Teknisk Skole har sat gang i et nyt projekt for 7. klasser med fokus på metalindustrien.

- Det er meget anderledes end en normal skoledag. Men det er også spændende at se og selv få lov til at arbejde med, siger Mads og bliver suppleret af Martin:

Torsdag arbejdede eleverne med, hvordan man styrer robotter, og i efteråret prøvede de at svejse. To af eleverne, som havde stor spørgelyst og interesse torsdag formiddag, var Mads Vendelbo og Martin Ostersen. Begge fandt de undervisningen med robotterne spændende:

Spørgsmålene var mange, da 24 elever fra Skjern Kristne Friskole torsdag var på besøg hos Skjern Teknisk Skole for at lære om arbejdet med robotter.

Projektet er henvendt til 7. klasser på friskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune.Projektet er støttet økonomisk af Region Midtjylland og løber de næste tre år. I år deltager Ølstrup Friskole, Grønbjerg Friskole, Videbæk Kristne Friskole og Skjern Kristne Friskole. Projektet er fordelt på tre dage i løbet af skoleåret. Den første dag er eleverne smede for en dag i Bundsbæk Mølle. På dag to laver de opgaver med hjælp fra grundforløb-eleverne på Skjern Tekniske Skole, hvor maskiner, værktøjer og svejsning indgår. Den tredje og sidste dag er et kig ind i fremtiden, hvor robotter er en del af hverdagen. I forlængelse af projektet vil der i uge 26 være en TeknologiCamp på Skjern Tekniske Skole. Det er et tilbud for de elever, som er blevet særligt interesseret og ønsker mere viden og erfaring med metalområdet. Her er der plads til 30 elever.

Et indblik i historien

Projektet startede sidste sommer og løber i de kommende tre år.

Fordelt på tre dage, som er lagt ud over hele skoleåret, skal elever fra seks friskoler ud og være smed for en dag ved Bundsbæk Mølle, prøve smedefaget af på Skjern Tekniske Skole og prøve at lege med robotter, 3D-print og automatik.

Manden, som har udarbejdet tilbuddet til skolerne, er projektleder Henrik Thøgersen.

Han mener, at det er vigtigt at vise de unge, hvordan smedefaget i dag ser ud i forhold til tidligere:

- Vi vil gerne give dem et nyt syn på metalindustrien. Selvfølgelig vil vi også gerne vække deres interesse, så de måske overvejer at søge ind på smedeuddannelsen. Det gør vi ved at vise dem, at smedefaget i dag handler om mere end at svejse, siger han og tilføjer:

- Vi har gjort det praktisk. Det betyder, at de selv skal ud og have beskidte hænder. Vi har også fået nogle af vores elever på grundforløbet til at lave videoer i hverdagen, så friskoleeleverne kan følge med på de sociale medier. Vi forsøger virkelig at ramme dem der, hvor de er til daglig, siger han.