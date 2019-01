Frimærkeklub puster støvet af mærkerne

Den 11. februar vil Bent Bergsøe fra Vejle holde et foredrag med titlen "Kom om føje år?" om krigen i 1864 og dens betydning for Danmark. 13. februar fortæller Frants Langhoff fra Varde om tjenestestempler under besættelsen, og han er tilbage 11. marts med et foredrag om dansk posthistorie med udgangspunkt i Løgstør. 20. marts vil Rita Hansen fra Sdr. Omme fortælle om J.F. Kennedy.

I den kommende sæson arrangerer klubben en række foredrag, som man i Støv-fri mener også kan have interesse for andre end frimærkesamlere.

Klubben kan hjælpe

23. april er Støv-fri er vært for et stort frimærkearrangement for naboklubberne i Holstebro, Ringkøbing, Grindsted og Esbjerg, hvor der bliver byttet, solgt og købt masser af frimærker.

I efteråret, søndag 3. november, er der i forbindelse med den traditionelle byttedag planlagt et åbent hus arrangement i Tarm Idrætscenter, så klubbens medlemmer får travlt med at sætte frimærker og postkort op til en stor udstilling.

Støv-fri har 50 medlemmer, hvoraf over halvdelen kommer til klubmøderne hver anden mandag i vinterhalvåret. Og stemningen er hyggelig, lover formand Arne Refslund, så har man frimærker i skuffen, er man velkommen til at besøge klubben for en snak om, hvordan man kommer videre med at samle. Støv-fri kan også hjælpe med at vurdere og eventuelt sælge frimærker.