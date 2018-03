Frikommune-fuser: Ringkøbing-Skjern dropper forsøgsordning

Det er vigtigt at udfordre det offentlige system, mener viceborgmesteren. Alligevel lukker kommunen nu ned for sit frikommuneforsøg - uden at have gennemført nogen projekter.

Ringkøbing-Skjern: Det er ikke lykkedes for Ringkøbing-Skjern at få godkendt ét eneste forsøg som frikommune.

Derfor lukker projektet reelt ned to år før tid.

- Det er rigtigt, at det ikke har været en nævneværdig succes. Intentionerne var gode, men vi har fået afslag på de forsøg, vi gerne ville have gennemført, siger viceborgmester Søren Elbæk (S).

Ringkøbing-Skjern indgik i 2016 et frikommune-netværk med Holbæk, Assens, Aarhus, Nordfyn og Slagelse kommuner, som sammen skulle finde nye veje indenfor borgerinvolvering, frivillighed og samskabelse.

Kommunerne kunne sammen eller hver for sig få dispensation til at gennemføre nogle forsøg, der udfordrede den eksisterende lovgivning.

Ringkøbing-Skjern undlod at søge dispensation ved de to første ansøgningsrunder i december 2016 og maj 2017. I december 2017 fik kommunen en sidste chance for at få tilladelse til forsøg, men begge ansøgninger er endt med afslag.

Kommunen ville ellers gerne have givet efterlønsmodtagere mulighed for at arbejde 15 timer om ugen i foreninger, organisationer eller på kommunale institutioner - uden at de blev trukket i efterlønnen.

Kommunen også ønskede at teste et forsøg, hvor kommunale frivillige kunne få godtgørelse for kørsel og telefoni gennem deres forening.

Ingen af de to forsøg fik det blå stempel fra Christiansborg. Blandt andet slår regeringen fast, at der er indgået en ny aftale om fradrag i forbindelse med frivilligt, ulønnet arbejde, og at skatteområdet ikke er velegnet til forsøg.

Hos Ældre Sagen i Ringkøbing-Holmsland, som har mange frivillige i gang, oplever formand Jens Kr. Øllgaard ikke, at efterlønnere bliver modregnet for deres frivillige arbejde.

- Det hænger nok sammen med, at flere efterhånden bliver længere på arbejdsmarkedet, siger han.

Selv om frikommune-projektet for Ringkøbing-Skjerns vedkommende nu bliver droslet ned til absolut ingenting, indtil forsøgsperioden udløber i 2020, bliver det formentlig ikke sidste gang, at Ringkøbing-Skjern vil prøve kræfter med livet som frikommune.

- Måske havde vi ikke de rigtige projekter i denne omgang. Men der er brug for, at vi tænker ud af boksen, og hele tiden udfordrer det offentlige system. Derfor mener jeg, at vi skal gøre forsøget igen en anden gang, siger viceborgmester Søren Elbæk (S).