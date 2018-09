Frikirken blev indviet - for fulde huse

Skjern: Det er en stor begivenhed, når en kirke skal indvies - derfor havde Skjern Bykirke valgt at bruge hele weekenden til at få sagt rigtig pænt goddag, da man åbnede den nye kirkesal i den gamle slagteri i Skjern.

Søndag kulminerede festlighederne med festgudstjeneste med sang, musik og prædiken - og der var for et stort publikum: Kirken er bygget til 600 mennesker, men præst Jens Lomborg vurderede, at der søndag var 650-700 mennesker i den store sal.

- Det går jo nogle gang år imellem, der åbner en ny kirke i Danmark, og når det sker i et gammelt slagteri, som folk er kørt forbi hver dag i årevis, så vil de jo nok gerne se, hvordan det ser ud, sagde Jens Lomborg.

- Jeg vil skyde på, at der har været omkring 1000 mennesker forbi i løbet af weekenden, og selv efter gudstjenesten, da vi var ved at rydde op, kom der er ægtepar forbi, som lige skulle se kirkerummet, fortalte ham.

Festlighederne startede fredag, hvor der var officiel indvielse med snoreklip ved Borgmester Hans Østergaard (V). Lørdag bød blandt andet på foredrag med Astrid Hadberg fra tv-programmet 'Alene i Vildmarken' og senere solokoncert med Jonas Petersen fra bandet Hymns from Nineveh.

Eneste knas på linjen var, da brandalarmen gik lørdag - måske i forbindelse med en popcornmaskine. Og så skulle kirkens nye døbefont også have været sat på plads ved indvielsen, men da der skulle foretages ændringer i konstruktionen, måtte det vente:

- Vi ville ikke sætte en døbefont, der var 75 procent færdig, ind i den ny sal. Men den bliver klar til næste søndag, hvor vi skal havde den første dåb, fortalte Jens Lomborg.

Både døbefont og alter er arkitekttegnet og udført af den lokal produktionsskole.