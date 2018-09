Ringkøbing-Skjern: Viceborgmester Søren Elbæk (S) kan ikke huske, at han nogensinde har krammet en embedsmand.

Borgmester Hans Østergaard (V) gjorde det, da han ønskede et par af sine nærmeste medarbejdere god sommerferie og tak for hjælpen efter sit første hektiske halve år på rådhuset.

Det hører til sjældenhederne, at politikere og embedsmænd falder om halsen på hinanden i det vestjyske, og der er absolut ingen grund til at lave en særlig politik, der regulerer kropskontakten mellem dem, som det netop er sket i Hørsholm Kommune.

Her er der nu forbud mod kram mellem politikere og embedsmænd for at signalere, at man ikke er for gode venner på den kommunale arbejdsplads.

En særlig politik er noget pjat, mener Søren Elbæk.

- Jeg ved ikke, hvad det er for en sygdom, at politikere har trang til at bestemme, hvordan vi går klædt, om vi skal hilse med håndtryk, og om der skal krammes. Det må holde op med at regulere, hvordan vi skal opføre os i det offentlige rum. Det er som om, politikere producerer problemer. Havde det været 1. april, havde jeg dobbelttjekket, om nogen tog gas på os, siger viceborgmesteren om Hørsholm-modellen.

Selv nøjes han med at kramme folk, han er tæt på, mens han foretrækker en professionel - og kropslig - distance til kolleger og samarbejdsparter.

Også Hans Østergaard, der normalt er tilbageholden med at uddele kram på arbejdspladsen, synes, der er tale om en problemstilling, der kræver regulering.

- Det er bestemt ikke noget, der tager overhånd her på rådhuset. Jeg kan selv mærke, at jeg har rykket mig de seneste 10-20 år. Men her er vi ikke ramt af det østdanske fænomen, hvor der nok bliver krammet noget mere end her. Vi klarer os helt fint uden regler, så dem kommer der altså ingen af i vores kommune, siger borgmesteren.