Fremtidens ingeniører fløj med droner i Stauning Lufthavn

STAUNING: Der blev skruet, studeret manualer og skruet igen, da omkring 40 ingeniørstuderende fra Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus Universitet i Herning brugte en dag på at bygge droner og på at få dem op at flyve.

Stauning Lufthavn lagde ankomsthal og landingsbane til, og det var ikke et helt tilfældigt valg af location. Dronearrangementet er nemlig en del af en resultatkontrakt mellem kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Skive, Struer og Ringkøbing-Skjern samt Aarhus Universitet i Herning om innovation og erhvervsudvikling i Midt- og Vestjylland.

Viceborgmester og formand for Erhvervs- og Vækstudvalget Søren Elbæk bød dronebyggerne velkommen til kommunen og Stauning Lufthavn.

- Droneteknologien har udviklet sig fra at være legetøj til at blive en afgørende teknologi for industrien. Der er ingen tvivl om, at erhvervslivet også her i Ringkøbing-Skjern Kommune kommer til at anvende ny droneteknologi og -flyvning i udviklingen af deres produkter, sagde han blandt andet. I løbet af dagen blev der bygget fem droner, som blev testet med asfalten på landingsbanen som sikker affyringsrampe.

De studerende er alle på kandidatniveau og vil i de kommende dage forblive i det Midt- og Vestjyske, hvor de skal arbejde med teknologibaseret forretningsudvikling i lokale virksomheder. I Ringkøbing-Skjern får virksomhederne Troldtekt, VST Industries og MaksiGrass besøg af hver deres hold af fremtidens ingeniører, som skal give et skræddersyet bud på en løsning af en konkret udfordring, som virksomhederne står med.

De studerende tager alle faget TBMI (Technological Business Model Innovation), hvor de studerende lærer at opbygge eller forbedre virksomheders forretningsmodeller med udgangspunkt i teknologi.