Fremragende jul og nytår for sommerhusudlejerne

Ringkøbing-Skjern: Der er langt fra juletræer, grønlangkål og nytårsraketter til sommer og behageligt badevand. De to perioder har dog alligevel det til fælles, at det ikke er noget dårligt tidspunkt at udleje sit sommerhus.

Ikke så ringe endda

Esmark Feriehusudlejning er ikke de eneste, der fik en flot afslutning på året. Det fik man også hos Novasol, hvor tallene også ser lovende ud:

- Generelt ser 2017 ud til at blive et rekordår. Vi har lejet lidt mere ud hen over julen end sidste år, og det kan have noget at gøre med, hvordan det falder datomæssigt. Både jul og nytår har været bedre end sidste år, og til nytår har alt været udlejet, siger områdechef for Vestjylland hos Novasol, Lars Christensen.

Han mener ikke kun, at det er højtiderne, der gør sommerhusudlejningen populær mellem jul og nytår. For det går rigtig godt på mange fronter:

- Det er slet ikke så ringe endda, og det er vigtigt for os alle, at det ser godt ud i den her tid. Der sker mange ting i området, og vi er ikke bare gået i dvale for vinteren. Der er meget liv i vintertiden, og blandt andet har der lige været vinterbaderfestival i Søndervig, udtaler Lars Christensen.