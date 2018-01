Fremmed mand henvendte sig: Børn sagde nej tak til mere slik

- Men børnene var hurtige til at sige nej tak, og så skete der ikke mere, fortæller Flemming Nielsen, der er fagchef for dagtilbud og undervisning ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Den seneste episode fandt sted onsdag ved Troldehuset i Lem, hvor to femårige børn blev tilbudt tyggegummi af en mand med hvidt hår og hvidt skæg. Børnene takkede ja til tyggegummiet, og manden tilbød dem derfor, at han ville hente mere slik til dem.

Informerer institutioner

Flemming Nielsen glæder sig over børnenes reaktion og afvisning af mere slik. Han understreger desuden, at der intet strafbart er sket, men at man alligevel har valgt at tage kontakt til politiet.

- Vi informerer også forældrene om situationen, og vores personale i Troldehuset er ekstra opmærksomme. Desuden informerer vi vores andre daginstitutioner om episoden for at fortælle, at de også skal være opmærksomme, fortæller Flemming Nielsen.

Den første episode, hvor en mand tilbød et barn slik, fandt sted i Tarm mandag eftermiddag på Skovvej, hvor en ukendt mand forsøgte at lokke en 10-årig dreng hjem med tilbud om slik og spil på PlayStation.