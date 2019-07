Fremlysning: 13 Guld-Tuborg og 38 årgangsøl fra Wibroe savner en ejer

SKJERN: To mænds diskrete signaler til hinanden blev opdaget af et vakst personale i Netto i Skjern søndag eftermiddag. Mændene, der kommer fra Ukraine, havde nemlig lighed med en gruppe af tyveknægte, der har specialiseret sig i at stjæle energidrikke og nødder fra blandt andet Netto-butikker.

De to mænd fornemmede dog, at de blev overvåget og valgte derfor at forlade butikken med to energidrikke og to bananer, som de betalte for. Men de ansatte havde slået alarm til politiet, som standsede mændene i deres svensk-indregistrerede bil nær Ringkøbing-Skjern Kulturcenter kort efter kl. 14.00.

Her kom det tydeligt frem, at mændene ikke havde rent mel i posen, for den ene mand stak af gennem kulturcentret og forsvandt bag ved bowlingcentret. Den anden mand, der er asylansøger, blev dog anholdt.

I bilen fandt politi ingen stjålne nødder, men der var seks halvliters energidrikke af mærket Monster samt 13 halvliters Guld Tuborg og ikke færre end 38 halvliters Wibroe årgangsøl.

Den fængslede påstår, at drikkevarerne er købt et sted, han ikke erindrer, men det tvivler politiet på. Derfor vil man gerne høre fra folk, der for nyligt har fået stjålet Guld Tuborg og Wibroe-øl. De kan kontakte politiet på tlf. 114.