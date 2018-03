Fremgang til andelskassen Faster

Selvom andelskassen Faster er solid, er det ikke blevet nemmere at være et lille pengeinstitut. Lovkrav om administration kan mærkes i hverdagen.

- Jeg er ked af at se, at landbruget får det sværere, og at mælkeproducenterne for tredje gang i år oplever faldende priser. Det hænger ikke sammen, at en liter mælk ikke har en højere pris end sodavand i supermarkedet, konstaterer Jan Kirkensgaard.

Nedskrivningsniveauet er 310.000 kroner højere end i 2016. Jan Kirkensgaard forklarer, at det primært er erhverv, der har kostet andelskassen penge. Landbruget har haft et bedre 2017, så det er ikke den branche, der har trukket ned.

- Vi vil gerne hjælpe de unge med at komme i gang, for det er de unge, der skal drive fremtidens Danmark, siger Jan Kirkensgaard.

Flere administrationskrav

Faster, der er den sidste selvstændige andelskasse i Vestjylland, har en kernekapitalprocent på 23,5 procent og er dermed en solid forretning.

Det betyder også, at andelskassen sagtens kan leve op til de kommende krav for pengeinstitutter, men det er ikke blevet nemmere at være et lille pengeinstitut.

Andelskassen har 12 medarbejdere og 3500 kunder, men alligevel stilles der samme administrationskrav til den, som der gør til de store pengeinstitutter.

Det betyder, at de ansatte har travlt for at leve op til kravene. Brancheorganisationen har derfor været til møde med erhvervsminister Brian Mikkelsen om problemstillingen.

Trods det er Jan Kirkensgaard optimistisk på Fasters vegne, og han forventer et 2018, der bliver bedre end 2017. Forventningen er et resultat på omkring to millioner kroner.