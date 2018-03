Fremgang på 50 elever til Uddannelsescentret

- Når vi kigger på den procentvise fremgang, så er det en hel del. Der har været fokus på erhvervsuddannelserne og et større samarbejde med folkeskolerne om det. Desuden har der været Skills i Herning. Jeg tror, der er flere, der begynder på erhvervsuddannelserne, når vi når til sommerferien, men vi skal gerne have flere for at opfylde behovet, siger Marianne Oksbjerre.

At flere unge skulle tage en erhvervsuddannelse har været på dagsordenen i flere år, men det er et langt, sejt træk.

Det glæder Marianne Oksbjerre, direktør for Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern som især noterer sig, at der er en fremgang til erhvervsuddannelserne på 19 elever i forhold til sidste år.

Ny studieretning trækker

Uddannelsescentrets 10. klasses-tilbud får en fremgang på 34 elever, fordelt med 29 i Skjern og fem i Ringkøbing.

Marianne Oksbjerre vurderer, at det har haft stor betydning, at eleverne i 10. klasses-tilbuddet kommer ud i nogle andre miljøer end folkeskolen, og at det er mere fagrettet.

- Jeg tror, at stigningen skyldes, at vi har fået lavet et godt tilbud med både faglig og personlig udvikling. Et kvalificeret tilbud, hvor eleverne har en god oplevelse, forklarer Marianne Oksbjerre.

På det gymnasiale område er der fremgang med 29 elever til HTX. Denne fremgang tilskriver Marianne Oksbjerre, at der er en ny studieretning med idræt, og det er populært hos de unge.

Den eneste tilbagegang er på HHX, og det gælder både i Ringkøbing og Skjern med totalt set 34 færre elever end sidste år.

- Jeg kan ikke give et godt bud på, hvorfor det flytter rundt. Men der kan være nogle, der har valgt noget andet, eksempelvis en erhvervsuddannelse, som ville have valgt HHX, siger Marianne Oksbjerre.