Frem med skøjterne: Isen godkendt i Skjern

Ringkøbing-Skjern Kommune har fredag været rundt flere steder og måle tykkelsen på isen i flere søer. I Skjern er det tilladt at stå på skøjter.

Ringkøbing-Skjern: Frosten kastede sig over Danmark som en stor dyne i februar. De kolde temperaturer har betydet, at søerne rundt om i Ringkøbing-Skjern Kommune er frosset til, og mange har leget med tanken om at benytte det til at stå på skøjter. Problemet er bare, at de ikke ved, om isen kan holde? Af sikkerhedsmæssige årsager skal isen være minimum 13 centimeter tyk, før det er tilladt. Den enkelte kommune skal dog give den endelige tilladelse, før borgerne kan snøre skøjterne.

Godkendt tykkelse Fredag var folk fra Ringkøbing-Skjern Kommune ude og teste isen på Soppesøen i Fredensgade i Skjern, Sandgaardssøen i Tarm, ved Årgab Surfspot og på Borgmesterhavnen i Ringkøbing. Ved Soppesøen viste testen, at isen var 13,5 centimeter tyk, og kommunen har derfor givet grøn lys til at stå på skøjter: - Vi har sat et skilt op, som viser, at isen er tyk nok til at stå på skøjter. Vi har også lavet en afspærring, så folk ikke er i tvivl om, hvilke dele af søen der er godkendt, siger Winnie Berg Arnold, der er kommunikationskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune.