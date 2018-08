Ringkøbing-Skjern: Hvis bøffen ikke er alt for tyk, kan det lade sig gøre at spise grillmad fra en kuglegrill mandag aften. Klokken 17 ophæver Brand & Redning MidtVest nemlig det afbrændingsforbud, der har været gældende det meste af sommeren på grund af tørken.

Det oplyser beredskabschef Kim Wemmelund til Dagbladet mandag formiddag ovenpå weekendens regnvejr. Om forbuddet skal ophæves er en vurdering fra kommune til kommune - og i Ringkøbing-Skjern vurderes det altså nu sikkert.

- Vi har lavet en samlet vurdering af, hvor fugtigt der er, og der er ikke behov for at opretholde et forbud, siger han, men tilføjer dog, at det skal ske med forsigtighed.

- Vegetationen kan stadig være tør, men ikke mere end en normal sommer, så man kan godt bruge ild, så længe det sker med omtanke og sund fornuft.

Beredskabschefen har desuden ros til borgerne, der generelt har været gode til at overholde forbuddet, selvom det har være perfekt grillvejr. Og en ekstrastor ros til landmændene:

- De har været fantastiske til at hjælpe, når der har været brand, både med at harve og have gylletanke med vand parat til at slukke ilden, siger Kim Wemmelund.