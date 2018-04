Frem med de vilde ideer: Unge skal gentænke Skjern

- Vi kommer med ren tavle. Vi skal have de unges friske syn på det, siger Ole Iversen, der udover at være med i en af temagrupperne, også er uddannelses- og erhvervsvejleder på Teknisk Skole.

SKJERN: Vi begynder lige med lidt hovedregning. Hvis man som tommelfingerregel siger, at folk er omkring 30 år, når de skal beslutte, hvor de skal bo i fremtiden, og man så på den anden side gerne vil gentænke en by, så den er attraktiv i 2030 - om 12 år - så skal man have fat i de unge på 18 for at høre deres ønsker.

Uden begrænsninger

Ole Iversen forklarer, at de unge generelt er optaget af mange ting i samfundet og har en holdning til tingene, som de gerne vil dele.

Her er en mulighed for at sætte dem på en reel opgave, som faktisk bliver brugt til noget. Man kan betegne det som samfundsfag i praksis. En meget vigtig ting er, at som ung kan alt lade sig gøre.

- De er aldrig bange for at tænke stort. Vi andre tænker, om der er råd til det, men jo vildere jo bedre, for vi skal jo tænke de utraditionelle tanker, forklarer Ole Iversen.

I Gentænk Skjerns styregruppe er der gode forventninger til de unges bidrag.

- Vi kan jo godt sidde med en forestilling om, hvad det er, de unge vil have, men det er noget helt andet at få det fra dem selv. Vi er meget spændte på, hvor anderledes deres ideer er, siger Peter Glargaard fra styregruppen.

I uddannelsescentrets udgave kommer det til at hedde Gentænk Skjern-Tarm, da Tarm senere kobles på projektet.